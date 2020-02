Fotografen Kristofer Lönnå öppnar dörren till en skruvad värld – ställer ut sina galna kändisporträtt: "Lasse är så cool"

Det började med att han som reklamfotograf konstruerade humoristiska och lite galna situationer för sina uppdrag. Samma idé kom att prägla ett eget konstfotoprojekt, "My Way"; tio porträtt som är skruvade även för att vara kändisbilder.

I Maria Montazamis dragkamp med en hund om en väska, "Doggy Bag", var det hennes assistent som egentligen drog, medan hunden fick klippas in senare, med mun lånad av en hund i Sundsvall.

– Men Maria Montazami själv är precis så härlig som på tv. Kanske är det därför hon är den enda Hollywoodfrun som varit med alla säsonger, säger Kristofer Lönnå.

En fotografering är en jätteapparat, bland annat med att få tag i kändisen, boka plats, skaffa statister och rekvisita och hitta tidpunkt då alla kan. Till skillnad från en målare kan en fotograf inte heller hitta på en miljö, den måste vara riktig även om detaljer kan manipuleras.

Så fick Kristofer Lönnå hyra en glassvagn och leja in grannen som glassgubbe för att plåta köttkocken Johan Jureskog med köttfärs i glasstrutar ("We meat again"). Bingo Romér som gammaldags skolgosse som blir tagen i örat av en lärare ("Naughty by nature") är fotograferad i Vallentuna skolmuserum.

Ändå var det mötet med Lasse Åberg som Kristofer Lönnå gruvade sig mest för.

– Lasse är så cool och snäll, men det hällregnade och jag var rädd hela vägen ner till Stockholm att det inte skulle bli bra. Men senare tittade solen fram. Det är roligt att träffa de här människorna, och det här är en bra anledning att få göra det.

Estetiken med fotografier så skarpa att de ser tecknade ut (och där kändisarna är en sorts seriehjältar) är inspirerad av Kristofer Lönnås favoritillustratör Norman Rockwell. Bilderna har tidigare visats på Hotell Diplomat i Stockholm och Konstmuseet i Borås.

Och vad sa Maria Montazami om resultatet?

– Hon skrattade. För kändisarna är det här ingen big deal, bara för mig, Och det finns ingen djup mening i bilderna, de ska bara vara snygga och kul, säger Kristofer Lönnå.

Utställningen visas 21/2 – 1/3 på Trädgårdsgatan 20 i Sundsvall. Vernissage 21/2 kl 16–19. Öppet lö-sö 12–16, fr (ej vernissage) 15–18.