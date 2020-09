Från doldis på gräsrotsnivå till en plats i riksdagen – Anne-Li från Alnö redo att ersätta Emil Källström

För många medelpadingar är Anne-Li Sjölund ett välkänt namn och ansikte inom framför allt idrotten.

Som liten tjej red hon. Och friidrottade och åkte längdskidor för Kovlands IF. Sedan blev det fotboll i junioråldern, och då bytte hon till spel med Svartviks IF under några år.

– Ja, och sedan blev jag ju förälder och engagerade mig i mina barns idrottande. Här på Alnö, men också i stan med både konståkning (Sundsvalls Konståkningsklubb och Iskristallen) och fotboll (HOIF), berättar Anne-Li, som verkligen brinner för föreningslivet.

– Företagande och föreningsliv. Där har du nycklarna till mycket av det som vi vill ska fungera i samhället, med jobb som genererar skattepengar till välfärden och så en meningsfull fritid, fortsätter hon.

Själv beskriver Anne-Li sig som en Sundsvallstjej, även om de flesta uppväxtåren tillbringades i Gudmundsbyn, en bit utanför stan, med ett antal travhästar inpå knuten.

Och en stor del av hjärtat för landsbygden klappade tidigt för Krånge, nära Indal, där hennes mammas föräldrahem låg.

Måhända har också ett digert CV, i alla fall vad gäller antalet arbetsplatser, format den nya riksdagskvinnan från Medelpad till den hon är i dag.

– Jag känner mig i alla fall redo, säger hon, som är utbildad barnskötare, men som provat på det mesta inom service och handel. På dåvarande innestället Skippers fram till mitten på 1990-talet, på Ikea, på Intersport, på studieförbundet Vuxenskolan – och så drev hon butiken Spelerian i Skönsberg ett tag.

Men hur kom du egentligen in på politikens område?

– För det första har jag alltid varit intresserad av samhällsfrågor – och politik. Minns till exempel hur stort det var att få rösta första gången, men också att jag tyckte det verkade var så mycket ljug och överdrifter, och kände att jag skulle väl vilja ändra på det.

– Sedan kom livet emellan och när barnen var små fanns ingen tid att engagera sig, tyckte jag. Men genom idrotten blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att ställa upp som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Det var 2012. Och på den vägen är det. Inför valet 2104 stod jag på listorna...

Pratades det politik hemma?

– Nej, inte direkt. Ingen har påverkat på det sättet. Men min pappa drev frisörsalong och det brukar sägas att fyra av fem jobba skapas av småföretagare. För mig är det enkelt: Utan företag som skapar jobb – ingen välfärd. Allt hänger ihop. Och samhället skapar vi tillsammans.

Du har de senaste åren jobbat på Centerpartiets distriktsexpedition i Härnösand, hur har det varit. Jag menar det är ett stort län vi bor i – med olika förutsättningar i de olika delarna?!

– Jo, men det är klart att det är en utmaning med sju olika kommuner, där det ser ut på ett sätt i inlandet och ett annat i de större kuststäderna. Men det är bara tillsammans man kan göra skillnad. Och Sundsvall, som är störst bör nog tänka lite som Bamse, att är man stor och stark måste man också vara snäll. Ödmjuk, helt enkelt.

Vet du vad du ska jobba extra med i riksdagsarbetet?

– Jag ska ta plats i trafikutskottet och civilutskottet, är det tänkt.

Trafik och infrastruktur berör alltid och inte minst i Sundsvallstrakten har det hänt mycket på senare år. Och mer är på gång...

– Ja, och det är oroande, tycker jag, när man i stället för att laga potthålen vill sänka hastigheten längs exempelvis E14 från Ånge och hit till kusten. Det är inte bra.

Du bor på en ö med mycket pendling över bron in till stan och norrut. Trycket är hårt morgon och kväll. Framtidstankar i den vägen?

– Jag tillhör dom som drömmer om en färja till och från Alnö. Som komplement till en bro. Det skulle vara bra.

Till sist: Kan du ge ett löfte inför ditt nya förtroendeuppdrag?

– Jag kan lova att göra så gott jag bara kan för Västernorrland. I Sundsvall har det kommit några tunga besked på sistone och där måste vi hjälpas åt för att ta oss ur krisen. Tänker på kasinot, Ortviken och nu senast Smålandsvillan.

– Men det är jobbiga tider för alla. Lite tidigare blev det känt att sågen i Östavall ska läggas ner. Tillsammans tappar den här delen av länet runt 1 000 jobb och pandemin sätter stopp för mycket. Men man ska nog inte räkna med att få hit några storföretag, desto viktigare då att hjälpa de små!

Anne-Li Sjölund

Ålder: 54 år.

Bor: Hus på Alnö.

Familj: Sambo och två vuxna döttrar, ett barnbarn och en katt.

Aktuell som: Centerpartistisk ombudsman i Västernorrland, som byter jobb. Kommer att ersätta Emil Källström i riksdagen under dennes föräldraledighet från 22/9.

Läser: Varierat utbud. Mycket jobbrelaterat. Lyssnar gärna på ljudböcker.

Favoritmat: Husmanskost. Isterband är hur gott som helst. Lägger också gärna på en köttbit på grillen.

Dryck: Vatten. Eller en öl.

Drömmer om: Att pandemin tar slut, så att man får träffas och umgås med släkt och vänner som förr. Och så önskar jag mig en fungerande färjetrafik till och från Alnö.