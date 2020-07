Från flicklandskamper till kreativt jobb i USA – Smalls valde en annan väg än kamraten Glas: "Drivkraften försvann"

Under slutet av 00-talet kryllade det av talanger i Sundsvalls DFF. Bland löftena fanns spelare som Shanga Forsberg (tidigare Hussain), Hanna Glas och Jenny Hjohlman.

Alla tre fick chansen i flicklandslagen under denna period – och så även en fjärde tjej.

I samma landslag som Glas ingick Emma-Charlotte Smalls (tidigare Holmgren), som i sin tur hade lockats till SDFF från Selånger FK av just Glas vid 15 års ålder.

– Jag fick kontakt med Hanna genom distriktslaget. Hon spelade i SDFF och sa "kom och provträna, se hur det känns". Så flyttade jag över, säger Smalls.

En säsong senare, inför säsongen 2009, kom Smalls att flyttas upp till A-laget i Norrettan. Det var samtidigt ett år då mycket hände för henne fotbollsmässigt, för vid sidan av SDFF var det då som landslagsuttagningarna började komma.

Förutom Glas och Smalls ingick blivande A-landslagsspelare som Elin Rubensson, Fridolina Rolfö, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Amanda Ilestedt i 93:ornas F16-landslag.

– Det var nervöst inför varje uttagning, för man ville så gärna komma med. Det var sjukt kul när man blev uttagen, säger Smalls.

– Jag tror att jag var relativt bra, var teknisk och hade en bra högerfot. Men sedan är det mycket som sitter i drivkraften. Jag tror att det är 20 procent talang, 80 procent mentalitet. Jag tyckte att det var otroligt kul med fotboll och jag tror att jag hade talang för det. Men drivkraften måste också finnas för att det ska gå vägen.

Nej, för hela vägen gick hon inte. Mot slutet av 2010/början av 2011 började hennes motivation att sina.

En del tror hon hade att göra med tränarbytet som hade skett i SDFF då, Sören Ericson ut och Gunnar Samuelsson in.

Men den främsta anledningen tror hon var drivkraften, som började växlas ut i samband med att hon började på Riksidrottsgymnasiet.

– Ska man bli något inom fotbollen så är det ett heltidsåtagande. Man kan inte göra det halvdant – och jag ville inte göra något halvdant. Då blev det att jag började reflektera över om det verkligen var något för mig, säger hon.

– Det var otroligt mycket fotboll då. Just att dedikera mitt liv till fullo... Jag kände att jag antingen måste gå all in eller så måste jag göra ett val. Då tog jag beslutet att sluta ganska abrupt. Jag tror att det blev ganska mycket och att jag blev ganska mätt.

Hon berättar att hennes tränare på RIG, Fredrik Carström, under denna period ringde flera samtal för att få henne att ändra sig, såväl till henne som till hennes föräldrar.

Hon hade dock bestämt sig. Det gick inte att påverka hennes beslut.

– När man kommer upp i den åldern så börjar man fundera på vad man vill göra i livet. Mycket identitetsfrågor. Jag kände att fotbollen var en del av mig, men inte hela. Drivkraften fanns inte där och jag har alltid sagt till mig själv – gällande allting som jag gör – att så länge det är kul så gör jag det. Men jag tappade gnistan.

– Jag hade en dialog med min RIG-tränare, min klubbtränare och min distriktstränare. Men när jag hade bestämt mig så kunde man liksom inte övertala mig. Då hade jag ändå haft den där dialogen med mig själv. "Ska jag ge upp det här?". Det är klart att jag hade funderingar och tankar, speciellt eftersom jag var med i landslaget och fick bekräftat att jag hade talang. Men det ska finnas så mycket mer än talang.

Sedan beslutet har mycket hunnit hända för Smalls. Efter att hon gått klart gymnasiet flyttade hon till Norge för periodsjobb som promotor för en hjälporganisationen CARE i två omgångar, sedan tillbaka till Sundsvall innan nästa flytt gick till Stockholm.

Där jobbade hon som flygplanskontrollant på Arlanda, men visste att det var ett tillfälligt jobb.

Egentligen ville hon något annat.

– Jag tror att jag alltid har haft viljan att komma bort och uppleva annat än Sundsvall. I Norge hade jag en tjejkompis som redan bodde där och frågade om jag ville komma och jobba och då var det ganska givet. Och i Stockholm var det samma sak, en vän som bodde där och frågade om jag skulle komma dit och jag sa ja.

– Att utforska världen tror jag alltid har funnits inom mig. Jag tror att det var en drivkraft som föddes i skiftet med fotbollen. Drivkraften för fotbollen försvann, men då växte en annan fram. Att utforska andra ställen och andra möjligheter.

Så vad var det som hon egentligen ville? Vad såg hon sig snarare vara?

Det skulle visa sig landa i filmbranschen.

– När jag bodde i Stockholm kom det en tidpunkt där jag började fundera på vad jag skulle göra. Då tog jag beslutet att jag ville plugga och hade längtan efter att göra det inom ett kreativt yrke. Jag gick samhälle/fotografi i gymnasiet och har alltid stimulerats av att vara kreativ. Så då ansökte jag till Met Film School i London, kom in och började plugga min kandidat i filmproduktion.

I Stockholm hade hon även att träffa sin man. En amerikan, vilket ledde till att hon flyttade till USA efter sin examen i London.

I USA har hon nu bott i två år. Till att börja med i Los Angeles innan de flyttade till Florida och nu bor i Downtown St. Petersburg. Där är hon i nuläget mammaledig med sitt första barn, dottern Lola.

Annars är hon kreativt ansvarig för ett mindre marknadsföringsbolag.

– Jag är fortfarande i början av min karriär. Och nu är jag ju mammaledig, så det står lite stilla. Men jag älskar det. Jag älskar att vara kreativ och det stimulerar mig oerhört mycket, säger hon.

– Mitt drömyrke är att bli creative director, som jag är i dag men för ett litet bolag. Jobbar man för ett större bolag så behöver man otroligt mycket mer erfarenhet. Men det är min dröm, att bli kreativt ansvarig för ett bolag eller en reklambyrå.

Knappa nio år har gått sedan Smalls valde att sluta med fotbollen. Med en blick tillbaka på det i dag säger hon att fotbollen lärde henne otroligt mycket, att vara en del av ett team, respektera andra och att man måste offra mycket tid för att bli bra på någonting.

Lärdomar som hon tror är otroligt viktiga att ha med sig i vanliga livet.

Men med facit i hand har hon aldrig ångrat att hon valde bort sporten.

– Det har jag faktiskt inte gjort. Sedan tror jag att det hade varit kul att se hur långt jag hade gått, men jag tog det bästa beslutet för mig där och då. Jag har fått så många andra erfarenheter i livet som jag är tacksam för, som jag kanske inte hade fått om jag hade valt fotbollen helhjärtat. Även om jag hade en talang så ville jag så mycket annat.

En som till skillnad från henne satsade allt på fotbollen är Hanna Glas. Efter flera korsbandsskador har hennes karriär skjutit i höjden de senaste åren. Inte minst med VM-brons förra sommaren och nu en flytt till Bayern München som enligt uppgifter i samband med övergången gör henne till den bäst betalda svenska backen genom tiderna på damsidan.

– Det är så kul att följa henne. Man såg ju tidigt att hon hade den där mentaliteten och drivkraften, att hon inte ger upp, säger Smalls.

– Jag pratade med henne här för någon dag sedan, så vi har kontakt. Vi pratar inte varje dag, men när vi väl pratar så pratar vi. Vi har en bra vänskap. Men nu ses man ju inte så ofta i och med att jag bor på andra sidan Atlanten.

När du ser vad hon har lyckats med – kan du inte någonstans tänka "där skulle jag också kunna vara"?

– Alltså jag tror ju att jag hade talang och så vidare, men den tanken har inte slagit mig. Jag har valt min väg, Hanna valde sin och jag är otroligt stolt över henne. Hon har tagit sig dit hon är i dag tack vare sin egna inställning.

► Tre snabbfrågor

1. Matchen du minns?

– Det måste vara i EM-kvalet mot Ukraina. Jag gjorde mål. Tunnlade målvakten. Otroligt glädjerus att få göra mål i en viktig match. Ett minne som man alltid kommer att ha med sig.

2. Matchen du helst vill glömma?

– Hmm... Då har man nog redan glömt den tror jag, haha. Jag kommer faktiskt inte på någon.

3. Lagkamraten som du själv trodde skulle gå långt i karriären, men som inte gick så långt som du trodde?

– Shanga (Forsberg). Hon hade en otrolig talang.