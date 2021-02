Från målfest till tillknäppt tillställning – Lööke bäst i Timrå i förlustmatchen mot Västervik

Västervik satt då inte kvar i bussen – snarare kom de utrusande från den med ett rejält stridsrop. För det var gästerna som kom ut med energi, frenesi och fart under söndagskvällen i NHC Arena.

Det hade inte ens gått tre minuter innan de tog ledningen. Emil Andrae avlossade ett fint skott från offensiv blå som Viktor Liljegren styrde in bakom en superskymd Jacob Johansson i Timrå IK:s mål.

Västervik fortsatte att imponera även om Timrå IK sakta men säkert åt sig in i matchen. Därför kom inte heller Alexander Lindelöfs kvittering som någon blixt från klar himmel. Backen höll pucken iskallt, klev in i slottet från Västervikmålvakten Daniel Mermenlinds vänstra sida och avlossade ett dragskott, med just väldigt mycket drag i, rätt upp i krysset.

... snurrade runt likt en ballerina på Bolsjojteatern

Blott 2,5 minut efter kvitteringen tog smålänningarna ännu en gång ledningen. Detta efter att Connor Jones stått för en teknisk uppvisning av den högre skolan när han tog emot pucken med skridskon, snurrade runt likt en ballerina på Bolsjojteatern, och sedan satte in pucken i en öppen kasse efter att Jacob Johansson lurats upp på översta etaget.

Den första periodens målfest var dock inte slut där, ett mål till hann det bli och det var ett rödvitt sådant. Jens Lööke, några sekunder in i lagets spel i numerärt överläge, åkte rätt och slätt igenom halva Västervik innan han kallt drog in pucken bakom Mermenlind.

I mittenakten avlöste målchanserna varandra för båda lagen, men målvakterna i respektive kasse visade upp hela sitt register.

Efter 9,5 minut kom periodens enda mål, och det var Timrå IK genom Jens Lööke som gjorde det. Efter lite trassel kring gästernas mål studsade pucken ut till Lööke som pangade på direkt och pucken gick in i öppen kasse, efter att Mermenlind tappat bort vart pucken tog vägen vid första stolpen.

När pucken släpptes i den tredje perioden var det två lag som verkligen inte ville släppa in något mål som klev ut på isen. Det var betydligt mer avvaktande än i de två första perioderna och inte förrän mot slutet hettade det till.

Med 4,5 minut kvar av matchen kvitterade Västervik genom Zach Budish, efter viss kalabalik uppstått kring Jacob Johansson. Något fler mål blev det inte i ordinarie tid och övertidsperiod i tre mot tre-spel väntade.

Där hände inget större av intresse och i strafftagandet blev det gästernas Emil Andrae som med en fantastiskt fager straff avgjorde matchen, och med det såg till att Västervik fick med sig bonuspoängen till Småland.

Matchens precisionsskytte

Timrå IK:s två första kvitteringsmål, först genom Alexander Lindelöf och sedan Jens Lööke, kom på riktigt fina avslut. Lindelöf höll i, höll i och höll i lite till innan han släppte i väg pucken i krysset. Lööke gjorde precis tvärtom – han snärtade till. Men resultatet blev detsamma: Nätrassel.

Matchens frånvaro av juniorer

Oliver Johansson och Oskar Larsson gjorde båda två en bra match i 3–0-segern mot Vita Hästen, där de fick mycket speltid. Och visst, det är fullt förståeligt att de inte får plats när Lodin och Hartmann var tillbaka men det är ändå lite tråkigt att inte få se en uppvisning av framtiden redan nu. De lär dock få fler chanser den är säsongen samtidigt som ledarteamet i Timrå IK nu vet att de pallar av att spela i Hockeyallsvenskan.

Timrå IK:s tre bästa spelare

1. Jens Lööke, forward.

Valbograbbens 18:e och 19:e mål betydde kvittering (2–2) och ledning (3–2). Två viktiga mål i en tid av matchen där det verkligen stod och vägde vem som skulle hänga nästa kasse. Om Timrå IK ska lyckas med målet att ta sig till SHL krävs det att toppspelarna levererar – och det gjorde Lööke denna afton.

2. Jacob Johansson, målvakt.

Målvakten släppte visserligen in två mål bakom sig i den första perioden, men just målen går inte att belasta honom för. Speciellt inte när han gjorde två, tre räddningar av absolut högsta klass. Fortsatte med en halv hög fina räddningar men lämnade också någon halvtaskig retur. Men att Johansson är i form råder inga tvivel om.

3. Jonathan Dahlén, forward.

Poängkungen gör inte en fantastisk match sett till den kravbild som finns på honom; men han noteras för två assist och styrde spelet på ett bra sätt när hans kedja väl etablerade spel i offensiv zon. Men det finns många nivåer kvar att ta av vad gäller Dahléns spel.

MATCHEN

Timrå IK–Västerviks IK 3–4 (2–2, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (02.52) Viktor Liljegren (Emil Andrae, Joakim Hagelin). 1–1 (08.22) Alexander Lindelöf (Jonathan Carlsson, Jonathan Dahlén). 1–2 (10.45) Connor Jones, 2–2 (15.32) Jens Lööke (Jonathan Dahlén, Patrick Wiercioch).

Andra perioden: 3–2 (29.30) Jens Lööke (Jakob Ragnarsson, Albin Lundin).

Tredje perioden: 3–3 (55.26) Zach Budish (Viktor Liljegren, Victor Öhman).

Avgörande straff: Emil Andrae (VIK).

Skott: 22–38 (7–10, 9–12, 5–14, 1–1, 0–1).

Utvisningar, TIK: 4x2. VIK: 2x2.

Domare: Jimmy Dahmén, Johan Wedin.

Publik: -.