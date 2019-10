Från New York till Västernorrland – fotografen Zandra Högberg på hemmaplan igen: "Länge sedan jag kände mig så här utvilad"

När Zandra Högberg från Örnsköldsvik var två år gammal flyttade hennes syster till New York för att arbeta som au pair. Sedan dess har Zandra alltid känt en längtan till USA – och ville dit till alla pris.

Men det var inte förrän på gymnasiet som hon visste exakt hur.

– Jag gick dansestet på Nolaskolan, och under det sista året ville min lärare Maria att vi skulle uttrycka dans genom en annan konstform. Jag valde foto och kände direkt att det här kunde vara någonting för mig, säger hon.

Efter studenten 2009 lät Zandra därför ingen tid gå till spillo. Hon samlade snabbt ihop några bilder hon fotat, skrev ett personligt brev och skickade in en ansökan till ett community college i New York med fotoinriktning – och kom in.

– Under första året fotade vi bara analogt. När jag klev in i mörkerrummet var det som att jag stängde av allt annat. Det fanns inget så magiskt som att se det vita pappret förvandlas när bilden sakta träder fram. Jag kunde vara där inne i säkert åtta timmar, utan att kissa, utan att äta. Jag blev helt uppslukad av processen, skrattar hon.

Tre år senare bytte hon till drömskolan: School of Visual Arts. Där skulle hon inte bara studera fotografi, hon skulle även få testa på flera andra konstformer som silversmide, skulptering och färgteori.

– Jag ville verkligen mer än någonting annat komma in. Den dagen jag fick antagningsbrevet var nog den bästa i mitt liv, för att det kom att förändra så mycket. Jag bara hoppade runt och var hur glad som helst!

Hur var det flytta från lilla Örnsköldsvik till miljonstaden New York?

– Jag var lite uppvärmd eftersom jag hade hälsat på min syster några gånger tidigare, men jag minns ändå det första året som ganska jobbigt. Jag tror att det berodde på alla nya intryck, och att det blev som en chock.

– Men det var också jätteroligt. Vi var fyra vänner från Ö-vik som hamnade i samma stad, så under hela första året hittade vi på en massa äventyr tillsammans.

När började det kännas bättre?

– Efter ett år kom jag in i det och började älska New York.

Vid ungefär samma tidpunkt flyttade pojkvännen och musikproducenten Joel Jungell också till New York. Där gifte de sig, och blev kvar i sex år till.

Men åren i USA skulle ta ut sin rätt, och i mars 2018 beslutade sig Zandra och Joel för att flytta hem igen.

– Det var sju intensiva år. Jag studerade inte bara 100 procent, jag jobbade också vid sidan om med både foto och som barnvakt. Och när jag besökte Sverige under somrarna tog jag på mig mer än heltid.

– Jag kände mig så himla slut. Jag hade inte energin och det var alltid en stress med pengar. Så vi ville åka hem ett tag, landa och kanske så småningom försöka oss på Europa.

Sådana spontana grejer kan jag sakna. Att man bara råkar gå in i någonting. Jag tycker att det är lite kittlande. Det är det som är livet, på något vis. Jag vill bli överraskad.

Hur var det att flytta åt andra hållet, från New York till Örnsköldsvik?

– När vi kom till Sverige kände jag mig ganska deppig. I New York händer det alltid någonting spännande, som till exempel en morgon när vi skulle äta frukost i hamnen. Vi köpte en bagel, gick till hamnen och möttes av ett stort champagneevent. Någon hade alltså smällt upp ett stort dj-bås, flera tält och hade bubbel överallt. Och där satt vi med vår bagel, skrattar hon:

– Sådana spontana grejer kan jag sakna. Att man bara råkar gå in i någonting. Jag tycker att det är lite kittlande. Det är det som är livet, på något vis. Jag vill bli överraskad.

Dock ingenting ont sagt om Örnsköldsvik.

– Ö-vik har verkligen det underbara för kropp, själ, natur, familj och vänner. Det var länge sedan jag kände mig så här utvilad och mådde så här bra i kropp och sinne.

Sedan paret kom hem har Zandra lagt kameran lite på hyllan. I stället arbetar hon i en klädbutik i stan, samt inom LSS på kommunen.

– När jag blev så där utmattad tappade jag nästan all inspiration. Jag kände bara för att slappna av och göra någonting annat. Den enda fotograferingen jag gjorde förra året var den till Fotografiska.

Förra sommaren bestämde hon sig nämligen för att delta i tävlingen Fotografiska Talent 2018, efter att en vän peppat henne att vara med. Hon gjorde fotograferingen tre dagar innan deadline, och i september fick hon veta att hon var en av de 20 fotograferna som valts ut.

– Jag älskar Fotografiska. Det är ett fantastiskt koncept och en fantastisk byggnad. Varje gång jag har gått in där har jag tänkt, en dag ska jag hänga här.

Och nu har du gjort det.

– Ja, men jag skulle ju så klart också vilja ha min helt egna utställning där också, skrattar hon.

Nu börjar inspirationen sakta men säkert komma tillbaka igen, och hennes dröm är att en dag kunna leva på enbart sitt fotograferande. Men då krävs det att Zandra gör fler kommersiella jobb, berättar hon.

– Jag har hittills varit tjurig och inte velat fota enbart för pengarna. Men nu känner jag att jag vill göra lite fler kommersiella gig för att få in pengar, som att fota en designers kollektion. Men jag vill också fortsätta göra personliga arbeten. Kanske i en egen studio, med mitt egna team.

– Mitt långsiktiga mål är att jobba med coola klienter, göra roliga uppdrag, ställa ut och sälja mina bilder.

Är det svårt att leva på sitt fotograferande?

– Många får det att låta som att det är jättesvårt, men det är det egentligen inte. Det handlar bara om att du måste vara beredd på att jobba hårt och även ta kommersiella jobb, och inte alltid de glamorösaste.

– Hade jag enbart fotat bröllop och barnfamiljer i dag, hade jag kunnat leva på det.

Vad händer härnäst för dig och Joel?

– Vi ska flytta till Berlin. Det är en kreativ stad mitt Europa som passar oss båda bra med våra yrken. Det ska bli kul att testa en ny stad också, säger Zandra Högberg.

Det här är Zandra Högberg:

Ålder: 28

Familj: Joel & katten Attina, adopterad från gatorna i NYC

Bor: Örnsköldsvik

Fritidsintressen: Konst, vänner och familj, träning

Jag som person: En envis, bubblig tänkare

Favoritplats: Skeppsmalen

På nattduksbordet: En tekopp

Bästa citat: “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all”. – Oscar Wilde

Bästa festmusiken: Deep House

Favoritdryck: Dag, vatten; natt, Rosa Bellini

Detta gör mig arg: Människors grymhet mot djur

Älsklingsljud: Klingande porslin & skratt från uteserveringar

Det vackraste jag vet: Genuin lycka som smittar av sig

Se fler av Zandras bilder: