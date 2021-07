Från stora talanger till supersnabba tonåringar – Söråkersbröderna tillbaka på Sundsvall Raceway: "Lite nervöst"

Under fredagen drog Mid Sweden Nats EDRS PRO igång. Två personer som är på plats är Söråkersbröderna Oskar Norling, 19 år, och Teodor Norling, 17 år som tillhör SHRA Sundsvall. Oskar har inför helgen skruvat ändlösa timmar på sin nya bil, en 1969 Ford Mustang Mach 1. Han hoppas på att bilen kommer att prestera bra under "test and tune" då det är första gången bilen körs på över 20 år. Oskar själv har inte kört på två år och i helgen blir det första gången som Oskar sätter sig bakom ratten i sin Mustangen.

– Jag ska i alla fall testa bilen. Jag har inte kört på två år och nu är det en ny klass, så det ska bli väldigt spännande. Bilen har trots allt stått i 20 år. Jag har fått låna den av klubbens ordförande, vilket är en fin möjlighet. Tanken var att jag skulle köra i fjol egentligen men så blev det pandemi. Jag hoppas att bilen fungerar. Jag ska inte tävla utan kommer bara provköra bilen under helgens "test and tune", säger Oskar Norling.

Senast Oskar tävlade var 2019 då han körde på den tyska banan Hockenheimring.

– Jag slutade på en andra plats den tävlingen, säger Oskar Norling, som då körde i juniorklassen.

Lillebror Teodor som kör en Suzuki GSXR SGB kommer under helgen att tävla i Super Gas Bike. Han vann senast i Hudiksvall för två helger sedan vilket gav Teodor självförtroende inför denna helg.

– Det känns bra. Hojen går bra så att vi får se hur snabbt den går. Det känns lite nervöst då jag inte har tävlat mot några andra på 402 meter. Självförtroendet är på topp, men nu måste man ställa om till helgen, säger Teodor Norling.

Båda bröderna har stora meriter i ryggsäcken. Oskar vann SM-guld 2014 som en 12-årig nykomling i klassen Junior Modified i Junior Dragster och vann även Europatiteln i EDRS. Samma år blev Oskar utnämnd till årets dragracing-junior och fick äran att ta emot pris på bilsportgalan.

– Då förstod vi inte hur stort det var, säger Jeanette Norling, mamma till Oskar och Teodor.

År 2017 vann Oskar SM-guld för andra gången. Även detta år blev Oskar utnämnd till årets dragracing-junior. Utöver två SM-titlar fick Oskar ta emot stipendiet Young Guns Award av Street and Strip Magazine för ett stort engagemang för sporten, vilket innebar en resa till England för att prova på att tävla på engelsk mark.

Teodor är även han en meriterad förare. År 2019 vann han Europamästerskapet i Junior Dragbike. Samma år kom Teodor tvåa i ungdoms-SM i samma klass.

– Han kunde knappt köra moped, sedan vinner han EDRS-serien och blev tvåa i SM. Han lärde sig djävulskt fort, berättar brorsan Oskar.

Teodor har även en självutnämnd titel som "too fast for Hockenheim" då han blev diskvalificerad efter endast en runda på sträckan i Tyskland för att han körde för snabbt. Klasserna har olika tidsbegränsningar som förarna måste hålla sig inom. I klassen Teodor körde var begränsningarna att man endast tillåtes köra 201 meter på minimum 6,9 sekunder och hålla en hastighet på maximalt 160 km/h, vilket Teodor passerade med 8 km/h och resulterade till en diskvalificering.

– Vi skrev ut på Facebook att vi var "too fast for Hockenheim", och vi satte även en skyld på motorcykeln vilket blev en grej som folk stannade och knäppte kort på, berättar Teodor och Oskar Norling.

Dragrace är inte en billig sport, vilket familjen Norling är väl medvetna om.

– Jag ska väl skaffa mig ordentligt jobb så man har råd, det kostar lite grann att hålla på med sporten. Soppan som jag kör på kostar 105 kronor per liter, sen går det ungefär fem liter per runda, man kan räkna ut att det blir en del pengar, säger Oskar Norling.

– Det är lite billigare med motorcykeln då det är mindre underhåll. Bränslet kostar ungefär lika som för bilarna men hojen drar mindre bränsle, säger Teodor Norling.

Men det är gemenskapen inom sporten som kompensera för den höga kostanden.

– Efter att man har kört så går man runt och pratar med folk och surrar om bilar och motorer. På banan är man fiender men vid sidan av är man vänner. Man är nästan som en familj ändå, då man har samma hobby. Man hjälps även åt om någon skulle få problem och lånar ut grejer, säger Oskar.

– Det märkte vi nu när Teodor gick upp i klassen, att alla är peppande och hjälpsamma. Man kan hjälpa varandra och skruva en hel natt för att konkurrenten ska komma ut på banan, säger Jeanette Norling.