Från strålande sol till kraftigt snöfall – så blir helgens väder i Medelpad

Fredagen bjuder på klart väder med slöjmoln som solen kan lysa igenom. Natten kommer sedan bli riktigt kall på sina håll.

– Under natten mot lördagen kan det säkert bli minus 17 grader i Stödetrakterna bland annat, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

Under dagen stiger sedan temperaturen rejält.

– Solen har en väldigt värmande effekt just nu och det blir bara någon minusgrad. Det kan bli riktigt soligt och vackert väder, säger Per Holmberg.

Vill man njuta av solen får man lov att passa på under lördagen. På söndagen ser det nämligen ut att falla rikligt med snö under hela dagen.

– Molnigheten ökar natten mot söndagen och under morgonen drar ett ihållande område med snöfall in som berör hela Medelpad, säger Per Holmberg.

Hur mycket snö ser det ut att komma?

– Det är inte omöjligt att det kommer över en decimeter.

Snöfallet drar sedan bort från Medelpad under natten mot måndagen.