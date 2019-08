Från uttråkad pensionär till författare: "Nu tar jag och skriver en bok själv"

Lennarts författarbana började 2013 under en semester i Spanien. Hans sambo, som är en flitig bokslukare, satt och läste under parasollen i 30-gradig värme, och såg ut att må riktigt gott. Lennart hade just ingenting att göra, så han tog sin dator, och sa till sambon. ”Nu tar jag och skriver en bok själv!”.

Sagt och gjort. Resultatet blev boken ”Slumpen: Bosses bästa vän”, en självbiografisk skildring av Lennarts eget liv.

Uppmuntrad av framgången, och fortfarande missnöjd med pensionärslivets overksamhet, skrev Lennart ytterligare en bok, ”Hörde jag rätt, frågar Thure?”. Den handlar om en grabb från Småland med dåliga förutsättningar i livet. Han har det fattigt och eländigt, men reser sig så småningom.

Bokens titel syftar på den hårda fostran Thure underkastas, men ständig betoning av hur viktigt det är att alltid förstå frågan rätt.

Romanens huvudperson har vissa likheter med Lennart, men han är noga med att poängtera att boken inte är strikt självbiografisk.

Till yrket är Lennart Nordin ekonom, något som han inte tror att han har haft någon glädje eller nytta av för sitt skrivande.

Lennarts senaste bok är romanen ”Kajsas dagbok” som kom ut i början av året. Det är en deckare, skriven som titeln antyder i dagboksform.

- Jag kan inte riktigt svara på varför jag valde just deckarformen, men det kanske beror på att det är en populär genre, säger Lennart Nordin.

Att det är en dagboksroman bestämdes av Kajsas dominerande roll, det är hon som berättar hela skeendet.

Handlingen utspelar sig i Kvissleby med omnejd, och är starkt lokalt förankrad. Huvudpersonen Kajsa är ansvarig för frukt och grönt på Ica i Kvissleby. Under en promenad upptäcker hon en död person, hon larmar polisen, det blir stort rabalder, men när de anländer till platsen är liket borta!

Kajsa möter stor misstro i det lilla samhället, och händelsen får också konsekvenser för hennes familjeliv. Polisutredningen läggs ner, men Kajsa fortsätter trots alla motgångar att jaga mördaren på egen hand.

Här ska inte avslöjas allt, mer än att slutet är mycket oväntat.

Även om handlingen i romanen är helt och hållet litterär fiktion, har en del personer förebilder i det verkliga livet.

Redan nu har Lennart Nordin en idé till en ny roman. Titeln är också klar: ”Med döden i hasorna”.

Men eftersom han under senare tid har haft en hel del problem med hälsan – titeln syftar just på det förhållandet – tvekar han om boken någonsin blir av.

- Jag har inte ens börjar skriva, det är svårt att komma igång, och jag vet inte om min hälsa klarar det, säger Lennart.