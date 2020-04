Från visträffar till öppen scen – Taubesällskapet bjuder in alla som vill framträda: "Det får bli spontant"

Taubesällskapet Nordosten ger sedan tidigare visträffar i Kulturmagasinet, där alla som vill, får plats och är sugna på att sjunga ur den svenska visskatten är välkomna. Vd två tillfällen i höst bygger man nu ut träffarna med en öppen scen. Om det blir lyckat blir det förlängning.

– I Göteborg har man gjort detta i 30 år, säger Magnus Schön, styrelseledamot i Nordosten, som hoppas att lärare och elever på estetiska gymnasieprogram och kulturskolan ska nappa på möjligheterna att framträda på ett kravlöst sätt, och att det också ska locka yngre till visträffarna.

Ingen föranmälan behövs; man kan spela något instrumentalt, sjunga eller läsa dikter, ensam eller tillsammans med andra. Man kan ta med egna instrument eller låna gitarr, ukulele, elpiano och mikrofoner som finns på scenen. Och givetvis kan man bara komma och lyssna också.

– Det får bli spontant, det är tanken, säger Magnus Schön.

Träffarna äger rum den 12 september, i samband med Stenstadsdagarna, och den 10 oktober kl 13–15.

Fler goda nyheter

