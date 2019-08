Fredrik Söderberg: Sundsvallsborna har anpassat sig snabbt till den nya trafiksituationen

Det är trafikstörningar i alla väderstreck.

Gamla E4 håller på förvandlas till stadsgata, Skepparplatsen ska flyttas, Storbron ska byggas om, Timmervägen har fått en tillfällig rondell och snart börjar jobbet med att bygga om gamla centralstationen till ett modernt resecenter.

Och som pricken över i:et ska trafiken ledas om i de västra delarna av stan när nya E14 börjar byggas på allvar.

Jag har berört frågan tidigare och skrivit att tålamodet hos medborgarna prövas när så mycket händer samtidigt.

Jag hade räknat med större reaktioner.

Sundsvallsborna verkar ha accepterat den nya verkligheten betydligt snabbare än vad jag kunde tro. Trots att stoppen och omvägarna är många.

För en tid sedan var jag ute och gjorde en enkät där frågan handlade just om trafiksituationen.

Svaren var blandade, men få såg några stora problem. Istället hade de hittat lösningar för att klara den nya vardagen. Som att ta sig genom stan tidigare på morgonen eller sluta tidigare på eftermiddagen för att undvika rusningstrafiken.

Men jag hörde ingen rasa över läget och det överraskande mig.

Istället verkar Trafikverkets och kommunens många uppmaningar ha träffat målgruppen och folket har hittat nya resvägar för undvika månlandskapet vid Skepparplatsen där det varnats för Sundsvalls längsta köer.

Ja, trafiken verkar flyta helt okej med tanke på att det byggs snart i alla riktningar. Kors och tvärs och här och där.

Nu ska det bli spännande att följa reaktionerna när E14-trafiken ska ledas om via Tegelvägen i höst. Att ta sig genom Bergsgatan under rusningstrafik måste vara en av de största utmaningarna och vägen är nästan omöjlig att korsa under de förhållandena.

Väntade tålmodigt för några dagar sedan i en kö på Sidsjövägen.

Men alla hade inte samma tålamod.

En förare framför mig smet mellan bilarna när en lucka öppnade sig i ena filen på Bergsgatan och tog sig över till mitten av vägen. Där stannade föraren mitt i smeten innan nästa lucka öppnade sig i andra filen och det gick att korsa vägen.

Så går det också att ta sig över Bergsgatan, men det var ett under att det inte slutade med en olycka.

Tack och lov för det.