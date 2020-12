Fullt fokus för formstarka Timrå IK – oavsett vilket motstånd som väntar

Formstarka Timrå IK toppar Hockeyallsvenskan efter att ha kommit till spel vid 18 tillfällen. I en serie där lagen har spelat mellan 17 och 23 matcher.

I en serie som är hårt stukad och rejält snurrig i och med coronapandemin.

Fredrik Andersson försöker att inte påverkas allt för mycket av ovissheten.

– Det är såna här tider. Vi får hjälpas åt och vi har alla en bra dialog. Det känns som att alla försöker göra det här så bra som möjligt. Det kanske inte är optimalt, men vi tränar för det här varje dag och vi kommer inte att vinna eller förlora på det här spelschemat. Det är lika för alla och det kommer att avgöras efter 52 omgångar.

Vi har kommit en bra bit på väg och jag är jättenöjd med hur de har levererat hittills.

Timrå IK har kunnat träna på hårt under november och början på december. För att vara bäst när det gäller.

Fredrik Andersson har tidigare sagt att Timrå IK ska vara som bäst i mars, april, maj eller om det till och med blir juni.

Ni är bäst redan nu – kan ni vara ännu bättre än så här?

– Ja. Det finns delar i matcherna där vi inte spelar den hockey vi vill. Det finns alltid saker att justera, att skriva till. Både i offensiven och pressen och hur vi sköter den defensiva sorteringen.

Även om Fredrik Andersson ser förbättringsmöjligheter och inte är helt nöjd med allt – så är han ... nöjd.

– Man måste hela tiden se att vi gör bra saker och det måste killarna har credit för. Vi har kommit en bra bit på väg och jag är jättenöjd med hur de har levererat hittills.

Fredagskvällens gäster blir Almtuna – om nu inte något oväntat inträffar. Som det var när lagen skulle mötas senast när Timrå IK fick sätta sig på bussen efter uppvärmningen i och med att Uppsalalaget drabbades av ett massivt covid-utbrott.

– Vi har bara mött dem en gång och de har överraskat. Det är ett av lagen som har överraskat mest och det är lite som vi; en bra grupp, ett bra lag som jobbar bra tillsammans och är tajta och jobbar hårt över 60 minuter. De är svårspelade, svåra att komma genom mittzon mot. Det blir lite att bita med, säger Andersson.

Att Modo byttes mot Almtuna och att Södertälje förvandlades till Mora stör förstås planeringen en smula. Men Fredrik Andersson accepterar skiftena.

– Vi lägger fokus på spelet. Organisationen sköter vilka lag vi möter.

► Matchen

Fredag (19.00): Timrå IK–Almtuna IS (NHC Arena).

► Läget i laget

Adam Ohre, Jakob Ragnarsson och Jeremy Boyce saknades under torsdagsträningen. "Det ska mycket till om någon av dem spelar mot Almtuna. Ragnarsson kanske, men jag låter det vara osagt", säger Fredrik Andersson om trion.

► Notera att ...

... cirklarna i Timrå IK:s spelschema är rejält rubbade. Hemmamatchen mot Almtuna, som är flyttad från omgång 42, blir match nummer 19 den här hösten och spelas i stället för det inställda bortaderbyt mot Modo i omgång 21. På söndag skulle Södertälje komma på besök för en match i omgång 22. Men den är coronaskjuten på framtiden och i stället plockas en match från just framtiden; 15.00 kommer i stället Mora till NHC Arena för duellen i omgång 29 som ursprungligen skulle ha spelats 6 januari. Nästa vecka väntar Almtuna på bortaplan för match nummer 21 som hör till omgång 24. Och i januari möter man Almtuna i Uppsala igen. I matchen som hör till omgång 14 och som spelas två dagar efter matchen mot Kristianstad i omgång 30 som inte spelas eftersom den har flyttats och hamnat mellan omgång 32 och 33. Frågor på det?

... Timrå IK har 14 raka segrar och siktar på nummer 15 – som i så fall betyder nytt rekord i Hockeyallsvenskan.

... laget toppar Hockeyallsvenskan och individuellt dominerar de rödvita spelarna massor av nyckelkategorier. Jonathan Dahlén är etta i poängligan trots att han har spelat tio matcher färre än tvåan. Kompisen Jens Lööke är fyra och nu har SHL-klubbarna vaknat. Leksand sägs vara lockade. Marcus Hardegård är etta i plus/minus-ligan – jagad av Dahlén och Albin Carlson.

► Så följer du matchen

På tv via C More, eller via liverapporteringen på ST.nu.

► Kommande matcher – om inget konstigt händer

Söndag 13 december (15.00): Timrå IK–Mora IK (NHC Arena).

Onsdag 16 december (19.00): Timrå IK–Vita Hästen (NHC Arena).

Fredag 18 december (19.00): Timrå IK–Almtuna IS (Upplands Bilforum Arena).