Gammalt barnhem, flottarvilla och stort trähus – här är de mest klickade bostäderna i Medelpad 2019

Logården i Västerlo, strax utanför Stöde, stod klar i början av 1900-talet och har under årens lopp varit både barnhem och äldreboende.

Gården, som man kör förbi om man åker på E14, har både en ladugård och en bagarstuga – samt ett bageri i källaren.

Under 2019 var den enorma gården till salu och nya siffror visar att Logården var Medelpads mest klickade bostad på Hemnet under året. Över 115 000 personer lockades till att klicka in sig på annonsen.

I Timrå kommun var det flottarvillan i Norrberge som var den mest klickade bostadsannonsen. Trots det stora intresset (med över 43 000 visningar på Hemnet) är villan fortfarande inte såld. Familjen Banér som äger bostaden har flyttat till Spanien, men valde ändå att behålla sitt drömhus i Timrå.

I Ånge var en stor, vit trävilla i Östby, Erikslund, till salu. I somras såldes huset för 2,1 miljoner kronor – och är även den bostadsannons i Ånge kommun som fått flest visningar under 2019. Drygt 12 000 personer klickade in sig på annonsen på Hemnet.

Här de fem mest klickade bostäderna i Sundsvalls kommun:

► Logården – 115 375 klick

► Fridhemsgatan 2B – 53 145 klick

► Koltrastvägen 13 – 34 391 klick

► Anundgård 174 – 33 288 klick

► Hov 239 – 26 663 klick

Här de fem mest klickade bostäderna i Timrå kommun:

► Lövuddsvägen 35 – 43 240 klick

► Bruksvägen 27 – 32 756 klick

► Åkervägen 27 – 20 514 klick

► Lögdövägen 10 – 17 275 klick

► Våle 222 – 16 528 klick

Här de fem mest klickade bostäderna i Ånge kommun:

► Östby 107 – 12 393 klick

► Säter 160 – 12 147 klick

► Bobergsvägen 18 – 11 963 klick

► Kapellgatan 3 – 10 546 klick

► Västanå 105 – 9 856 klick

Källa: Hemnet