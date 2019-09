Gäster upprörda efter Ikeas besked – slutar med frukostbuffé på vardagar

Flera kunder har hört av sig till ST och varit upprörda över att Ikea slutar med sin traditionella brunch som tidigare har serverats under veckans alla dagar.

Beslutet gäller alla Ikeas varuhus runt om i Sverige och i måndags var första dagen med den ''nya'' frukosten.

– Nu blir vi besvikna för det hade vi räknat med, säger Karin Laitalainen, som var på plats vid Ikea-restaurangen på fredagsmorgonen, och hade förväntat sig den vanliga frukostbuffén.

I stället erbjuds gästerna under veckodagarna att välja tre olika frukostprodukter för 35 kronor. Vill man ha fler produkter kan man köpa till det för en mindre summa.

– Vi brukar stanna till och äta frukostbuffé när vi är på väg söderut, säger Kalervo Laitalainen.

Den tidigare buffén hade serverats i fem år och en dyrare variant av den kommer nu bara att erbjudas under helgerna, vilken man har gått ut med information om via Ikeas webbplats och sociala medier, samt lokalt via radioreklam.

– Vi utökar och kommer att ha en större och lyxigare variant av buffén på helgen. Vi kommer även att erbjuda flera veganska och vegetariska alternativ, flera varmrätter, efterrätter och specialkost. Tidigare har vi haft några alternativ, men med ett smalare utbud som vi nu har breddat och kan erbjuda fler kunder, säger Liv Bengtsson, varuchef på Ikea i Sundsvall.

Varför gör ni den här förändringen?

– Vi gör det för att påverka miljömässigt genom att minska matavfallet och jobba för en mer hållbar miljö samt erbjuda flera veganska och vegetariska alternativ, säger hon.

Hur har responsen varit hittills tycker ni?

– Vi upplever att de som har varit här och ätit har varit nöjda, säger Liv Bengtsson.

Nu på lördag är det premiär för den nya helgbuffén.

– Vi hoppas att våra kunder, både våra stammisar och de som kommer längre ifrån, kommer uppskatta vår veckofrukost och den större brunchen på helgerna, säger Liv Bengtsson.