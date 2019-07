Gästkrönikören: Det är ingen konst att vara lättkränkt – många av oss bidrar till det i kommentarsfälten

Sociala medier. Platsen där de lättkränktas andar spökar. Likt energi i luften flyger de stillsamt omkring tills ett ämne, känsligt nog, dyker upp. Frågan lyder - har vi tagit ett steg för långt när det kommer till att känna oss kränkta?

Vi vardagliga människor och Facebook, Instagram eller andra forum sitter i dag fastklistrade som ett.

Vår skärmtid, oavsett ålder, har aldrig tidigare varit i denna utsträckning. Dessa plattformar ger oss utrymme att synas, uttrycka åsikter och numera jobba. Sociala medier ger oss möjligheter som dåtiden aldrig bidragit med på samma sätt.

Jag har bara en fundering, har vi fått för mycket utrymme?

Vårt vardagliga liv kastas dagligen ut bland hundratals, ibland tusentals, människor. Vi delar bland annat med oss av graviditeter, matvanor, föräldraskap och förhållanden. Harmlöst kan man tycka, eller hur?

Anledningen till varför jag ändrat min kost behöver absolut inte bero på att jag slutat älska min kropp.

Spökena, som jag föredrar att kalla dem, tar härmed plats. En graviditetsbild skapar tusen frågor hos bevakarna: "Ska de alltid ha de där skarpa bordskanterna man så uppenbart ser i bakgrunden?" eller "att amma är ju det enda alternativet".

Dieter möts av påståenden som "det är inte attraktivt att svälta sig själv" eller en personlig favorit – "man ska alltid älska sin kropp PRECIS som den är". Och för att inte glömma, kasta-syndromet. Har din pojkvän tittat på en annan tjej? Kasta honom. Har din flickvän kramat en gammal polare av motsatt kön? Kasta henne.

Internet har en märklig inverkan på människor där de helt plötsligt känner behovet av att uttrycka sig om något de inte har med att göra, vet något om eller där de helt enkelt bara vill visa att "jag kan, jag".

En blivande mamma som glatt visar upp sin mage i sociala medier är fullt medveten om att hemmet måste säkras för små barn inom en snar framtid och gällande amningen - don't, just don't. Att amma eller inte är helt upp till mamman i sammanhanget, inte dig. Matvanor likaså, upp till personen i sammanhanget. Anledningen till varför jag ändrat min kost behöver absolut inte bero på att jag slutat älska min kropp. Det kan också vara just på grund av den anledningen som jag förändrat mina matvanor. Och kasta-syndromet, är det ens värt att kommentera? Bristen på förståelse och konsten att sätta sig in i andras situationer är i dagens samhälle stor.

Att kasta kommentarer om vad en annan tycker att DU ska göra råder det dock ingen brist på.

Att vara lättkränkt i dag är enkelt. Vi ser det flöda i kommentarsfälten dag som natt. Många av oss bidrar till det. Att känna sig kränkt av vad någon annan postar i sociala medier är inte ett upplägg för dig att anse rätt eller fel. Att vara lättkränkt är inte din rätt. Tänk om vi la den energin, vi lägger på andra, på oss själva i stället? Tänk om vi la det engagemang som vi lägger på en annan, på verkliga problem? Tänk om.

Det är dags att ta av sig det spöklika lakanet och lägga lättkränkt-andan åt sidan.

Fakta gästkrönikören

Namn: Jennifer Jakobsson.

Ålder: 23.

Bor: Sundsvall.

Gör: Jobbar i butik.