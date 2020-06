Gästkrönikören: Några tankar om tiden och livets gång

Vi ska ta hand om varandra, säger man. Vara rädda om varandra. Speciellt i de här tiderna.

Vad är det för tider man pratar om och vad är det som är så speciellt med dessa tider?

Tid. En liten flicka vaknade tidigt på morgonen och klev upp fastän övriga familjemedlemmar fortsatt sov vidare. Hon satte sig på köksgolvet och stirrade på klockan ovanför köksbänken. Klockan i trä bestod av ett ur och vid sidan av urets rund stod något slag av hjortdjur och betade. Hon studerade klockan.

Som liten satte jag prägeln för mitt liv. Jag älskar att lära. Lära mig klockan, lära mig skriva, lära mig räkna. Jag vill förstå. Men begreppet tid är generellt ett begrepp som är svårt att förstå.

Man talar, och har alltid talat om, att "det var bättre förr" där man syftar till tiden som var innan den man lever i för stunden.

Just nu är vi i en orolig tid. En o-rolig? En allvarlig. En spännande. Man säger att tiden går snabbare ju äldre man blir.

Tiden vi är i, den oroliga och allvarliga nutiden, känns för mig som en slow motion-scen ur en film. Den segar fram men så fort jag slutar se detaljerna och i stället fokuserar på helheten rasar filmen förbi fortare än något jag någonsin upplevt.

Ingredienser i livet. Barn, jobb, kultur, vänner, boende. Lägg därtill filmatiska spänningsknep som våld, terror, naturkatastrofer och ett elakt virus som sätter världen i skräck.

Jag försöker ta in. Jag försöker sålla. Sålla bort för att inte bli arg och besviken på mänsklighetens val. Ta in för att känna mig mänsklig.

Ta in att ett gäng ungdomar dör i en bilkrasch. Ta in att barn både misshandlas och dödas av sina föräldrar. Att döda ett barn! Att äldre utplånas i sina hem, på sina boenden, av en sjukdom som är så verklig, en sjukdom som vissa vill skylla på tekniken, andra på landet i öst, ytterligare andra på onda människor med syfte att döda. Ta in att en modernt vald ledare hotar att stänga eller begränsa sociala medier - som han själv använt flitigare än många som en del av sitt så kallade ledarskap - för att hans inlägg faktagranskades och kritiserades. Jag ser framför mig en envis treåring som fäktar med armarna och försöker göra sig stor skrikandes i högan sky när han inte får som han vill, lite orangefärgad i ansiktet av barnmatburkens innehåll och håret på sniskan. Kan du se honom, ledaren?

Jag skrattar och jag gråter åt livets film som är en underhållande och läskig film med såpass många spänningshöjande och känslomässiga inslag att jag ibland önskar att jag bara kunde få ta en paus.

Den här tiden. Den lilla flickan i mig sitter fortfarande på köksgolvet och försöker förstå tiden, nutiden. Jag stirrar detaljerna i vitögat, zoomar ut och ser nu vad jag tror är helheten, min helhet och jag njuter mellan känslosvallen som kommer av detaljerna.

Tanja Östberg

Fakta: Tanja Östberg

Ålder: 30

Sysselsättning: Tandsköterska

Bor: Njurunda

