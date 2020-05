Gästkrönikören: Orden som får mig att ifrågasätta vår livsstil – vad händer efter coronaviruset?

"Jag satte genast igång med att tänka ut det mest effektiva och bästa logistiska sättet att göra det på. På svenskt manér."

Han berättar med inlevelse i ett radioprogram om sin tid i ett tibetanskt kloster då han hade flytt från stress, karriär och överkonsumtion i vårt samhälle. Berättelsen handlar om hur en Buddhastaty skulle fraktas upp på ett berg.

"Men då kom abboten till mig och sade: Min son, det viktigaste är inte hur effektivt och fort det går. Det viktigaste är hur vi tillsammans mår efteråt när vi har gjort det."

Hans ord har följt mig och fått mig att ifrågasätta vår livsstil. Vad händer efter coronaviruset? Skall vi tillbaka till den värld som vi håller på att förstöra? Eller skall vi skapa något annat? Och vad är det? Och vilka skall göra det?

Vill vi ha ett annat resultat måste vi göra på ett annat sätt. Och inse att begrepp som "just in time", "new public management" eller andra uttryck och system som skapats i en värld där tron på mest effektivitet och mesta möjliga avkastning har fått oss att köra i diket.

Nyliberala idéer om låga ingångslöner för unga, enklare att säga upp anställda eller annat är just heller inget annat än mer av det gamla.

I den här nya världen – som vi i Sverige har alla möjligheter att skapa – är människan i fokus och pengarna ett verktyg för att möjliggöra det. Där är inte effektiviteten, logistiken i varuförsörjningen, eller räknande av minuter i hemtjänsten det viktigaste. Där är måttet för bra verksamhet hur pensionären upplever mötet med hemtjänsten, hur kontinuerlig personalen är, hur kompetensen värderas. Där är måttet på god varuförsörjning inte att det ligger flest billiga torskpaket i frysen på Ica, utan att den torsk som finns där inte har varit i Kina för att förpackats eller utfiskats i hav som fylls mer av plast än av fisk.

I den världen är ledarskapets ansvar att möjliggöra för oss människor att kunna leva i den, inte att få oss att gå under.

För att komma dit behöver vi omvärdera vårt sätt att leva. Vilja skapa något som bygger på andra värderingar där människan står i fokus och är drivkraften.

Vem ska göra det? Ja, det är du och jag och de andra runt omkring oss. Det är där i vårt levnadssätt vi kan göra skillnad. Du kan fundera över ditt sätt att leva och förändra därifrån beroende på din livsstil. Det fordrar eftertanke, samtal och din vilja. Där är vi alla ledare som kan påverka andra ledare.

Utopiska drömmar? När stora ekonomier och samhällen rasar ihop på grund av den ohållbara livsstil vi levt i så var väl det utopin? Drömmen om en konsumtion som inte var möjlig?

En munk har 227 levnadsregler att hålla sig till. De reflekterar regelbundet över resultatet av sina handlingar. På så sätt ser de vilka tankar och handlingar som leder till mer lycka och frid för andra.

"Det viktigaste är inte hur effektivt vi gör det, hur mycket vi kan köpa, hur mycket pengar vi tjänar. Det viktigaste är hur vi mår efteråt."

En bättre framtid för oss alla kanske bara behöver den regeln.

Birgitta Dahlén

Gästkrönikören

► Namn: Birgitta Dahlén.

► Ålder: 67.

► Bor: Sundsvall.

