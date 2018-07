Bränderna i Hälsingland har spridit sig – se vår livesändning med senaste nytt

Kampen mot de rasande skogsbränderna i Hälsingland fortsätter och räddningstjänstens manskap går nästintill på knäna. Under onsdagen och natten mot torsdagen spred sig bränderna och uppskattas under torsdagsmorgonen sträcka sig över närmare 8000 hektar. Under natten evakuerades också boende i Kårböle. Vi sände live vid 09-tiden med uppdateringar om det senaste kring bränderna.