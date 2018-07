Brandbekämpningen i Hälsingland går in i ny fas: "Regnet hjälpte oss"

TV: Intervju med räddningsledare Robert Strid och länsrådet i Gävleborgs län, Veronica Lauritzsen.

Det är positiva besked om brandens utveckling som förmedlas under förmiddagens presskonferens i Färila.

– Natten har varit lugn. Regnet hjälpte oss i går kväll och det var välkommet på alla sätt och vis. Vi ser idag att vi inte har några hotade begränsningslinjer, säger Robert Strid, räddningsledare.

Under natten har några brandhärdar blossat upp vid norra delen av Enskogen, men i övrigt har styrkorna kontroll på läget.

Det betyder också att brandbekämpningsplanen inte satts in som vanligt.

– Vi kommer mer aktivt gå in med markpersonal och släcka bränder ordentligt,så att vi kan lämna över till bevakning. Så vi går in i en ny fas där vi aktivt arbetar oss in i området, säger Robert Strid.