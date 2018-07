ST för 25 år sedan: Som i gamla tider: Gratis kontroll på macken och parkeringsproblem hotar säkerheten i Fränsta

De tankar, kollar lufttrycket och tvättar rutorna. Det är ovant för bilisterna att få 1960-talsservice, det märkte Magnus Kamél (bilden) på sin första arbetsdag. "De tio första ville tanka själva. De undrade väl vad jag var för en", skrattar Magnus. Under sex veckor ska gratisservicen finnas på Nordanstigs bensinmackar. Projektet fanns i mindre skala även förra sommaren. I år har Nordanstigs kommun satsar 500 000 kronor på projektet, som omfattar ytterligare 30 sommarjobbande ungdomar på till exempel ålderdomshem, dagis och skolor. "Precis som förr. Suveränt", tyckte bensinkunden Lars Enander, Gnarp, när han fick gratisservice på Statoil i Gnarp.

Gunnar Östrén, räddningschef i Ånge kommun är bekymrad över säkerheten för de boende i fyra fastigheter bakom HSB:s nya hyreshus i Fränsta. När HSB började bygga det nya hyreshuset grävdes Bankgatan av och en del av det som förut var väg hamnade under huset. "Infarten till det som är kvar av Bankgatan är ofta blockerade av bilar", säger Gunnar Östrén. Och står det två bilar i bredd tar varken brandbilar eller ambulanser fram. Han vädjar också till Fränstaborna att tänka sig för och inte parkera just här. De som bor i husen ska ju kunna åka in och ut utan bekymmer.

Under Maria Jacobssons ledning skuttade och hoppade drygt 300 personer omkring på Norra berget. Sommarjympan har startat igen. För sjunde året kan infödda och turister bli lite aktivare på semestern. Två gånger i veckan under hela sommaren arrangerar Friskis & Svettis och ST sommarjympa. Jympan är ett evenemang för alla åldrar. Alla kan vara med.