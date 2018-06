ST för 50 år sedan: U-landsingenjörer på Sundsvallsvisit och stor badsatsning i Hassela

Sunds AB, Ortviken och Sako är de Sundsvallsindustrier, som presenteras för 20-talet ingenjörer från i huvudsak Sydamerika samt mellersta och fjärran Östern. Sundsbesöket fyllde hela den stora gruppens dag på tisdagen, medan pappersframställning och aluminiumproduktion blir föremål för deras intresse på onsdagen. Strandhugget i Sundsvall är ett lärorikt mellanspel på en för just denna grupp synnerligen exotisk upplevelse – en tågkryssning "to the midnight sun". De gästande ingenjörerna, som några åtföljs av sina fruar, är alla SIDA:s gäster i Sverige, där de under fyra månader fått praktik-teoretisk utbildning på ASEA i Västerås och Ludvika.

Från rundvandringen på Sund syns direktionssekreterare Harald Sundberg (kavajlös i vit skjorta) mellan det irakiska paret Garabed och Christa Khachiglan, Gagel Ishak, Egypten, makarna Roberto och Anax Mesiano, Brasilien och Jorge Léon Chang, Honduras.

Bland norra Hälsinglands kommuner är det bara de minsta – Gnarp och Bjuråker – som skaffat sig tempererade utebad. Nu tänker Hassela sälla sig till den utvalda skaran, och det blir med en anläggning, som skyhögt överglänser grannkommunernas. 380.000 kronor kall kalaset kosta i en första utbyggnadsetapp.

Sundsvalls sjukhus stänger hudkliniken under juli månad och barnpsykiatriska kliniken under tiden 8 juli–4 augusti. Några andra klinikstängningar är inte aktuella. En del vårdavdelningar stängs i enlighet med den stängningsplan som gäller varje sommar. Detta sker till följd av att vårdbehovet minskar.