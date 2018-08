Recension: Britney Spears bjöd Göransson Arena på strippshow och mycket underhållning för pengarna

"Hey Sweden, it's such a long time since I've been here. Are you ready for Britney?". Lätt andfådd får en paljettklädd Britney fram orden två låtar in, som en av några få fraser vi får höra henne säga på riktigt i mikrofonen under kvällen. Hon uppenbarar sig från ett podium efter att de 16 dansarna effektfullt banat väg för de omkring 13 000 besökarna på plats i Göransson.

Låtlistan följer till punkt och pricka den vi förväntat oss. Men om den första akten av de sju som showen består av, ändå håller sig relativt nära originalen hajar man till vid den andra aktens inledande "...Baby One More Time", som fått en betydligt mer dramatisk inramning. Lite Bond-tema. Ibland förhöjer det fyra man starka livebandet befintliga låtar till nya höjder med gitarrsolon och framför allt: finurliga keyboardutsvävningar i 80-talsanda. Andra gånger stjälper det snarare bitar som borde lämnats intakta: som "Gimme More". Den mår bäst av sitt minimala originalbeat.

Det är mycket riktigt att en Britney-show inte kan bedömas på samma sätt som en rockkonsert. Å ena sidan går en rätt viktig dimension förlorad i intimiteten och publiktilltalet utan Britneys riktiga röst. Å andra sidan är hon känd som en god dansare. Eller hur var det? Åsikterna går isär. Som en ingalunda expert på området tycker jag ändå movesen håller. Hon visar upp sitt lätt styltiga men ändå ikoniska kroppsspråk enligt ett strikt väloljat schema. Showen är inövad sen fem år - Brittan gör väl detta i sömnen.

Nog är det hyggligt kul att se. Och ingen kan väl säga att det inte är sexigt i någon mening, om än på ett rätt tomt sätt. Sex är ju ändå en stor del av Spears artistskap och måste tas upp. Vilket också understrukits av uppvärmande Pitbull och hans sex dansöser.

Även om lättklätt och mjukporrigt är den röda tråden finns nummer som är mer skojfriska som ett med cirkus-tema. Favoriten är nog numret till "Scream & Shout" där dansarna kommer in i neonfärger.

Vad som saknas i showen är mer publikinteraktion. Några meningar till hade behövts för att få i gång golvet på riktigt. Försök görs dock. Innan "Freakshow" i akt fem förklarar Britney för åhörarna att hon är sugen på glass och uppmanar vardera sida att skrika. Hon får också upp en "very handsome" kille i publiken.

"Piece Of Me" motsvarar exakt förväntningarna och är mycket underhållning för pengarna i en ultraprofessionell show med extra allt. Men det standardiserade gör också att det faktum att ha sett showen i Sandviken inte torde skilja sig ett dugg från en annan arena.

PÅ SCEN

Britney Spears: "Britney - Piece Of Me"

Göransson Arena, Sandviken

Lördag 11 augusti 2018

Betyg: 3 av 5