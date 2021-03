Genrepet utbytt – de möter SDFF i stället

Matchschemat under de sista veckorna innan seriestarten i Elitettan har varit ovissa för SDFF. Tidigare skulle de möta Kvarnsvedens IK under långfredagen, en match som ställdes in. Och den 10 april skulle de möta IFK Östersund som genrep.

Nu är även den matchen inställd – och till skillnad från Kvarnsveden-matchen utbytt.

I stället kommer SDFF nämligen att möta seriekonkurrenten Bollstanäs SK på Gavlevallen i Gävle.

SDFF och Bollstanäs har redan mötts en gång under årets försäsong. Den matchen slutade 4–4 i Nordichallen.

Fotnot: Matchen mot IFK Östersund skulle ha sänts på ST.nu. På grund av bytet av spelplats kommer vi inte att kunna sända matchen mot Bollstanäs SK.