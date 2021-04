Genrepskryss för GIF Sundsvall mot AIK – men Hallenius klev av

Seriepremiären knackar på dörren för GIF Sundsvall. Tisdag 13 april kommer Helsingborgs IF på besök till NP3 Arena för ett omedelbart toppmöte i Superettan.

Det sista testet inför den matchen spelades under påskdagen. För motståndet i genrepet stod allsvenska AIK på Friends Arena, en tuff motståndare som ställde upp med ett starkt lag.

Inledde bäst gjorde även hemmalaget. Redan i den femte minuten gjorde AIK 1–0 när Saku Ylätupa placerade in bollen lågt i Davor Blaževićs vänstra hörn.

Därefter fick GIF se ytterligare ett bakslag äga rum. Kort efter målet klev nämligen Linus Hallenius åt sidan för behandling av ljumsken. GIF-anfallaren återvände sedan till planen, men bara för några minuter. Bevisligen gick det inte att spela vidare och Hallenius byttes ut i den nionde minuten.

AIK fortsätta att behålla trycket och kom till ett par fina chanser, men ju längre den första halvleken gick desto mer kom GIF in i matchen.

Till slut fick även GIF chansen från straffpunkten efter att Hallenius ersättare, Johan Bengtsson, dragits ned av Sotirios Papagiannopoulos med några minuter kvar av halvleken. Pontus Engblom placerade säkert in 1–1, vilket även var resultatet i paus.

Det skulle även visa sig bli slutresultatet. I en andra halvlek där tempot blev lägre och kvaliteten sämre uteblev de heta chanserna – fram till matchens sista minut. I den 89:e minuten språngnickade nämligen Nicholás Stefanelli bollen i stolpen från närhåll.

Det var det närmaste ett mål matchen bjöd på i den andra halvleken. Således avslutar GIF försäsongen med ett meriterande kryss mot AIK, men även med ett frågetecken kring Linus Hallenius ljumske.

► Matchen

AIK–GIF Sundsvall 1–1 (1–1)

Mål: 1–0 (5) Sami Ylätupa (Sebastian Larsson), 1–1 (43) Pontus Engblom, straff.

Domare: Farouk Nehdi.

Publik: -.

► Så spelade GIF Sundsvall

Davor Blažević – Anton Eriksson, Alexander Blomqvist, Niklas Dahlström (ut 82) – Robert Lundström (ut 72), Erik Andersson, Daniel Stensson, Jesper Carström (ut 72), Dennis Olsson – Linus Hallenius (ut 9), Pontus Engblom.

Bänken: Gustav Molin (mv), Albin Ekström (in 72), Teodor Stenshagen (in 82), Ludvig Nåvik (in 72), Albin Palmlöf (in 82) och Johan Bengtsson (in 9, ut 82).

► Nästa match

Tisdag 13 april (19.00): GIF Sundsvall–Helsingborgs IF (NP3 Arena), seriepremiär.