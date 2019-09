GIF-duon sticker ut – här är betygen på alla spelare efter segern: "Han var felfri"

Matchen

Kalmar FF–GIF Sundsvall 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 (43) Carlos Moros Gracia (David Batanero), 0–2 (63) Pol Roigé (David Batanero).

Domare: Adam Ladebäck.

Publik: 3 589.

Betygen

David Mitov Nilsson 5

Kommentar: "Svarade egentligen bara för en riktigt, riktigt vass räddning och det var på Nils Frölings hårda, låga skott i första halvlek. Får ändå betyget "mycket bra". Varför? Mitov plockade ned massor av bollar med ett imponerande lugn. Visade kvalitet och var, kort och gott, mycket bra – och höll nollan".

Jonathan Tamimi 3

Kommentar: "Hade fullt upp med Nils Fröling, framför allt i första halvlek. Men gjorde det genomgående bra. En bra defensiv insats, men inte så delaktig i offensiven. Och just offensiv saknade GIF till stora delar".

Carlos Moros Gracia 5

Kommentar: "Knoppade in det extremviktiga 1–0-målet i slutet på första halvlek. Knoppade bort minst ett dussin bollar ur eget straffområde matchen igenom. Carlos visade att han är kapten. Egentligen hade det räckt med ett ord för att förklara Gracias insats den här kvällen; felfri".

Alexander Blomqvist 3

Kommentar: "Kom in, sågs och försvann. Men det är inte på grund av en svag insats i Kalmar vi inte får se Blomqvist mot Sirius på söndag. Det är för att han drog på sig säsongens tredje varning och är avstängd. Trygg i defensiven".

Pa Konate 3

Kommentar: "Började lite tveksamt, men jobbade sig in i matchen. Bättre defensivt än vad vi är vana att se. Precis som sin gamle kompis Blomqvist är Konate avstängd på söndag".

David Batanero (ut, 71) 4

Kommentar: "Är ett vapen framåt. Åtminstone när bollen ligger som klistrad vid den vänstra hörnflaggan. Svarade för inspelen till båda GIF-målen. Det får räcka för en fyra för Bata".

Juanjo Ciércoles 4

Kommentar: "Det tog knappt tio minuter innan vi fick se Juanjos tionde gula kort den här säsongen. Stenhård och nyttig. En skräck för alla motståndare och motståndarlag. Och gräsmattor. Juanjo röjer".

Pol Roigé (ut, 75) 3

Kommentar: "Startade väldigt bra när han kom till Giffarna. Har varit lite mer osynlig på slutet, men målet som gav 2–0 och som sköt Kalmar i sank var otroligt viktigt. Och vackert".

Johan Blomberg (ut, 89) 3

Kommentar: "Löper, springer och sliter. Får inte ut jättejättemycket, men känslan är att det snart kommer att lossna på riktigt för Blomberg".

Oliver Berg 3

Kommentar: "En slitstark kämpe som aldrig ger sig. Åstadkommer inte vidare värst mycket, men är nyttig i det grova jobbet i den här matchen".

Peter Wilson 3

Kommentar: "Har en otacksam uppgift som ensam jägare på topp. Får med sig för få bollar för ett högre betyg, men är outtröttlig i sitt presspel".

Tobias Eriksson (in, 71), Dennis Olsson (in, 75) och Pol Moreno (in, 89) spelade för lite för att betygsättas.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Paya Pichkah, Omar Eddahri och Marc Mas Costa spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Carlos Moros Gracia, GIF Sundsvall. "Nickade in 1–0. Nickade bort ett oändligt antal Kalmarinlägg. Missade exakt ingenting".

Notera att ...

... Pa Konate och Alexander Blomqvist är avstängda mot Sirius på söndag.

... Djurgården vann, med visst besvär, över Falkenberg med 1–0. Skönt för Danielson och Walker i guldjakten – viktigt för GIF i bottenstriden.

Nästa match

Söndag 29 september (15.00): GIF Sundsvall–IK Sirius.