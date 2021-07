GIF-kaptenens stora missnöje över lagets insats mot AFC – ber om ursäkt till fansen: "Under all kritik"

Giffarna hade väldigt lite boll och knappt något eget spel i matchen mot Eskilstuna.

Det var få saker som fungerade för Sundsvallslaget och lagkapten Pontus Engblom kritiserar insatsen rejält.

– Det är ingenting som fungerar idag. Ingen har någon bra dag och det känns som att det saknas aggressivitet.

Han fortsätter:

– En mot en-spelet både defensivt och offensivt fungerar inte och vi vinner inga andra bollar. Det är en massa saker som inte fungerar och då är det omöjligt att få med sig poäng, säger Engblom.

Varför blir det så här tror du?

– Svårt att säga direkt efteråt, men det är en riktigt dålig prestation. Både av alla spelare individuellt och av kollektivet, så det känns riktigt tungt.

Hemmalaget Eskilstuna öppnade matchen på ett starkt sätt, något som Engblom och Co hade koll på innan.

– Vi visste att de skulle komma ut starkt, men vi klarar inte av att matcha det.

Vad sa ni till varandra i det första cooling-breaket?

– Vi justerade lite taktiska grejer, det blev en form av taktisk time-out. Vi lyckades hålla 0–0 till paus och ville göra det bättre till den andra halvleken. Det klarade vi inte av, men förhoppningsvis så lär vi oss en läxa av det här, säger Pontus Engblom.

Målvakten Andreas Andersson stod i GIF-målet och räddade kvar laget i matchen flera gånger.

Nu väntar en analys av förlustmötet mot Eskilstuna och sen en hel del träning inför nästa helgs match mot Landskrona.

– Nu gäller det att analysera det här tillsammans och att jobba hårt i veckan. Förhoppningsvis var det här en lärdom för resten av säsongen för det här får inte hända igen, säger lagkapten Engblom.

Till fansen hemma i Sundsvall säger han så här.

– Det är bara att lägga sig platt, det vi presterar idag är under all kritik. Det är bara att sträcka upp armarna och be om ursäkt.

– Det är svårt att säga vad det här beror på. Vi har tränat bra och det har känts bra, så vi ska inte hitta bortförklaringar. Alla får kolla sig i spegeln och kolla på sin egen insats.

Ett tungt poängtapp så klart som gör att ni inte riktigt lyckas hänga med uppe i toppen, hur ska ni göra för att vända det här?

– Det är 18 matcher kvar, nästan 60 poäng kvar att spela om. Att börja kolla på tabellen är inte fokuset för oss. Vi vill vara med där uppe och då behöver vi vinna matcher. Spelar vi som idag förtjänar vi inga poäng heller, utan nu måste vi fokusera på vårt spel som vi vill spela och hitta tillbaka till känslan, avslutar Pontus Engblom.