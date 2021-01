GIF ökade takten under sista kvarten: "Mycket med det mentala"

Sett över säsongens 30 matcher blev den sista kvarten helt klart positiv för GIF Sundsvall. Från matchminut 75 och framåt gjorde laget nio mål och släppte in sju. Just det är kanske inte så imponerande – men målen innebar att laget "vann" sex poäng och förlorade två under samma slutforceringskvart.

– Jag tycker att det säger något om att spelarna alltid vill göra sitt bästa. Det säger någonting om att vi sätter stolthet i att spela tills domaren blåser av, säger Henrik Åhnstrand.

Under inledningen gick GIF som tåget och ledde länge serien.

– Vi var väldigt starka i början av säsongen, där vi vände underlägen. Sedan kommer jag ihåg Jönköping här hemma, när vi vann i 93:e eller vad det var – samtidigt som vi tappade poäng borta mot Jönköping i 96:e. Men det är alltid skönt att få sådana där siffror med sig än emot sig, säger Åhnstrand.

Poängtappet mot i bortamatchen mot Jönköping räknas inte in som en förlorad pinne i "sista kvarten-konceptet" eftersom det stod 2–2 när matchen passerade matchminut 75. Efter det hann både GIF ta ledningen och J-Södra kvittetra.

Kan man dra en parallell mellan att vara bättre tränade än motståndarna, eller har det mer med byten och så att göra?

– Ah. Jag tror att det har mycket med det mentala att göra. Fotboll är ju väldigt komplext. Så vad som är avgörande vet jag inte. Men dels är det mycket mentalt och det ser man när det är ett lag som jagar. Det är lättare att jaga än att bli jagad, säger Åhnstrand och bollar upp fler frågeställningar i ett försök att förklara hur matcherna har förändrats under slutminuterna.

– Hur har matchen sett ut? Vilket lag har momentum? Vilket lag har sprungit mest? Vilket lag har trygghet i sitt passningsspel? Och vilket lag är bäst tränat? Ja, vi ska ju fan inte vara sämre tränade än något lag. Sedan om det är det som är avgörande? Det är fler faktorer än att man är vältränad.

Så har GIF Sundsvall matcher sett ut – i paus och under "sista kvarten".

► 1) GIF–UFC 3–1 (2–1)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 2) Brage–GIF 1–2 (0–1)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 3) GIF–Dalkurd 1–1 (1–1)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 1. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 4) Trelleborg–GIF 1–1 (1–0)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 1. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 5) GIF–VSK 3–1 (2–1)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 6) ÖIS–GIF 0–2 (0–0)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 7) GIF–Norrby 0–0

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 1.

► 8) Öster–GIF 1–1 (1–0)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 1. Poängförändring sista kvarten: +1. Målskillnad sista kvarten: 1–0.

► 9) J-Södra–GIF 3–3 (2–1)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 1. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 1–1.

► 10) GIF–Degerfors 1–4 (0–2)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–1.

► 11) GIF–Ljungskile 5–2 (2–1)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–1.

► 12) Akropolis–GIF 1–1 (0–1)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 1. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 13) GIF–GAIS 3–0 (1–0)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–1.

► 14) Halmstad–GIF 1–0 (0–0)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: –2. Målskillnad sista kvarten: 0–1.

► 15) AFC–GIF 3–2 (2–1)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 16) GIF–Östers IF 1–2 (0–0)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 1–1.

► 17) GAIS–GIF 3–1 (1–1)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 18) GIF–Akropolis 1–2 (0–2)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 19) Norrby–GIF 0–1 (0–1)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 20) GIF–Trelleborg 2–1 (1–1)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +2. Målskillnad sista kvarten: 1–0.

► 21) GIF–AFC 2–3 (1–1)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 1–1.

► 22) VSK–GIF 3–2 (2–1)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 23) GIF–J-Södra 3–2 (1–2)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +3. Målskillnad sista kvarten: 2–0.

► 24) Dalkurd–GIF 1–3 (0–2)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 25) Ljungskile–GIF 0–0

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 1.

► 26) GIF–Örgryte IS 4–1 (2–1)

"Poäng" i paus: 3 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 27) UFC–GIF 1–0 (1–0)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► 28) GIF–HBK 0–6 (0–3)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–1.

► 29) Degerfors–GIF 2–5 (1–1)

"Poäng" i paus: 1 Poäng vid full tid: 3. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 2–0

► 30) GIF–Brage 0–1 (0–1)

"Poäng" i paus: 0 Poäng vid full tid: 0. Poängförändring sista kvarten: +/– 0. Målskillnad sista kvarten: 0–0.

► Sammanställning

Vunna vs förlorade poäng i andra halvlek: 12–6. Vunna vs förlorade poäng sista kvarten: 6–2. Målskillnad sista kvarten: 9–7.