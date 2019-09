GIF-profilen efter återkomsten och segern: "Vi har vittring – vi kommer att lyfta"

GIF Sundsvall hade inte vunnit sedan i slutet på april.

Efter 2–0 borta mot Kalmar i slutet av september pekade mungiporna uppåt.

– Man kan snacka om ödesvecka och ödesmatcher ... det här var jätteviktigt. Både de tre poängen och för gruppen. Jag har sagt det tidigare, men gruppen har gjort det jäkligt bra med tanke på den tuffa tid vi har haft. Vi har vittring och gruppen kommer att lyfta av det här. Nu ska det bli spännande att de vart det här tar vägen, säger Tobias Eriksson som gjorde tio säsonger i Kalmar innan han återvände till Sundsvall.

Hur är känslan att vara i Kalmar igen?

– Det är speciellt att komma tillbaka, men jag ska inte säga att det inte är skönt att stå här med tre poäng, säger Eriksson med ett stort leende.

Carlos Moros Gracia nickade in 1–0. På hörna.

Pol Roigé dundrade in 2–0. På hörna.

Mot Djurgården senast kom kvitteringsmålet också efter en hörna.

Tre mål på två matcher där bollen spelats från hörnflaggan,.

– Det är något Tony har lagt mycket krut på och det är en skön känsla att vi har chans att vinna matcher även om spelet inte riktigt sitter. Vi utnyttjar de fasta situationer vi fick, säger Tobias Eriksson.

Carlos Moros Gracia höll med.

– Det är resultatet av allt jobb vi har lagt ned på hörnor.

Hur är känslan nu?

– A very nice feeling, säger spanjoren lättat.

– Vi har väntat länge på det här, säger han.

Våren, sommaren och början på hösten har varit jobbig.

– Jag är så ledsen över att vi är i det här läget, vi har en bra grupp och väldigt duktiga spelare. För mig spelar det ingen roll om jag gör mål eller inte. Bara vi vinner. Det är laget som gör det tillsammans. Spelarna, avbytarna, ledarna, alla.

GIF sov kvar på Öland efter matchen för att åka hem under onsdagsmorgonen.

– Vi ska njuta i kväll. Ibland behöver man få göra det. I morgon ska vi börja tänka på nästa match?

Are you gonna give Sirius serious problems on sunday?

– Absolutely!