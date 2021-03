GIF Sundsvall blågult igen – här är de internationella inslagen under 2000-talet

Brasilien, England, Estland, Finland, Gambia, Ghana, Iran, Island, Kanada, Kenya, Kosovo, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Mexiko, Nigeria, Norge, Spanien, Tanzania, Uganda och USA.

GIF Sundsvall har bokstavligt och bildligt talat varit ute på en världsomspännande resa de senaste 20 åren. Från Brasilien till USA, med stopp på mängder av destinationer däremellan.

Nu är det Sverige som gäller. Med en trupp som sträcker sig från moderklubbarna Ersmarks IK i norr till IFK Simrishamn i söder, och i Sundsvall har elva av spelarna fått sin fostran.

Det är spektakulärt och det kommer vi såklart att ta fasta på under säsongen.

Men vi börjar med att backa bandet till det som har hänt under 2000-talet.

Vi har sett stickspår till Finland, Afrika, England och Sydamerika, men det har funnits några tydliga epoker i klubben, spelare från tre länder har dominerat var sin tidsera i 2000-talets GIF Sundsvall; Norge, Island och Spanien.

I artikelserien GIF Sundsvalls internationella 2000-tal kommer ni att få att träffa några de största profilerna under de kommande lördagarna.

Urban Hagblom får inleda det hela med att berätta om hur han ser på hur de norska, isländska och spanska epokerna vuxit fram.

– GIF Sundsvall har som klubb alltid haft en väldigt bra relation med Rosenborg och det förstärktes med Per Joar Hansen och hans kunskap. Det har gjort att vi har ett antal väldigt lyckade spelare från Norge. Det handlar om karaktärer och kulturbärare som vet hur vårt klimat fungerar, säger Hagblom.

GIF Sundsvalls sportchef återkommer till "relationer" hela tiden.

– Vi fick ett bra rykte i Norge och hittade attitydspelare. Det har mycket att göra med med personliga relationer till spelare, rådgivare och klubbar.

Under tio säsonger, från 2008 till 2017, hade GIF Sundsvall isländska inslag.

Och allt började med en av de största profilerna.

– Vi rekryterade Ari Skúlason. Vi hade följt honom i Häcken och såg att det var en potentiellt fin spelare med karaktär och attityd. Då fick vi kontakt med goda rådgivare på Island. Vi fick rekommendationer och vi var på Island och tittade på spelare och precis som i Norge hittade vi kultur, karaktär och attityd. Det gjorde att det blev ett isländskt spår och vi fick ett bra rykte på Island; att Sundsvall var en fin miljö att vara i och ta nästa steg. Ari och Rúnar Sigurjónsson blev sålda och blev landslagsmän och Jón Gudni Fjóluson gjorde också en väldigt fin resa i Sundsvall och blev landslagsman.

GIF var tidigt ute på Island. Men vulkanöns succé har gjort jobbet svårare.

– Marknaden på Island har, med vår hjälp måste jag säga, blivit starkare. Där fyndar du inte längre. De har höjt sitt marknadsvärde och fler klubbar vet vad som finns där. Vi fortsätter att titta på isländska spelare, men det har blivit tuffare.

Tio år med isländska spelare följdes upp av en intensiv spansk period.

Under fyra säsonger, framför allt 2018 och 2019 var den spanska dominansen i Giffarna massiv.

Urban Hagblom förklarar.

– Allt, allt har med relationer och förtroenden att göra. Vi tog del av Joel Cedergren och hans relationer där och det förstärktes när Ferran Sibila kom till oss. Joel och Ferran hjälpte klubben och mig att bygga relationerna i Spanien. Vi hittade guldkorn där.

Men på ett långsiktigt plan var det spanska spåret av en annan karaktär.

– I Spanien hittade vi etablerade, äldre spelare som inte tog utvecklingssteg här. De levererade med sina kvaliteter och blev inte attraktiva på samma sätt. Vi sålde inga spanska spelare.

Det har lagts ned gigantiskt med timmar för att hitta rätt personligheter och rätt karaktärer.

Alla internationella utsvävningar har inte lyckats.

Några har snarare varit den raka motsatsen.

– I exempelvis Norge, Island och Spanien har spelarna varit noga rekryterade och scoutade. Det har lagts ned gigantiskt med timmar för att hitta rätt personligheter och rätt karaktärer. På andra ställen har vi kanske förlitat oss för mycket på rådgivare och anledningarna till vissa värvningar kan det ha funnits andra syften med. Alla har i alla fall varit extremt billiga och några har vart lite på chans, för att skapa tryck och en konkurrenssituation som har varit viktig för andra spelare.

Urban Hagblom håller med om att de internationella inslagen inte alltid slutat med succé.

– Vi har inte lyckats varje gång.

Nu är GIF Sundsvall helsvenskt för första gången sedan 2000.

Men det är inte en strategi som är huggen i sten.

– Vi utesluter absolut inte utländska spelare. Men det kommer att vara noggrant rekryterade och scoutade. Som spelare och människor.

GIF Sundsvalls internationella inslag år för år sedan millennieskiftet

► 2000: Sverige.

► 2001: Sverige. Finland (Marko Tuomela), USA (McKinley Tennyson).

► 2002: Sverige. Finland (Marko Tuomela), Norge (Tommy Bergersen, Jörn Jamtfall, Öyvind Svenning och Tom Kåre Staurvik).

► 2003: Sverige. Norge (Tommy Bergersen, Öyvind Svenning och Tom Kåre Staurvik), Nigeria (Bala Garba).

► 2004: Sverige. Norge (Tommy Bergersen, Öyvind Svenning)

► 2005: Sverige. Kanada (Ali Gerba), Litauen (Donatas Vencevicius), Nigeria (Michael Adeyinka), Norge (Tommy Bergersen, Öyvind Svenning)

► 2006: Sverige. England (Chris Cleaver, Owen Price).

► 2007: Sverige. Estland (Tarmo Neemelo), Nigeria (Akombo Ukeyima), Tanzania (Kali Ongala), Uganda (Abubaker Tabula).

► 2008: Sverige, Island (Sverrir Gardarsson, Ari Skúlason och Hannes Sigurdsson), Kenya (Robert Mambo Mumba), Makedonien (Nuri Mustafi), Nigeria (Akombo Ukeyima), Tanzania (Kali Ongala), Uganda (Abubaker Tabula).

► 2009: Sverige, Gambia (Aziz Corr Nyang), Island (Sverrir Gardarsson, Hannes Sigurdsson och Ari Skúlason), Kenya (Robert Mambo Mumba), Makedonien (Nuri Mustafi), Nigeria (Akombo Ukeyima), Norge (Christian Brink), Tanzania (Kali Ongala).

► 2010: Sverige, Gambia (Aziz Corr Nyang), Island (Hannes Sigurdsson, Ari Skúlason), Kenya (Robert Mambo Mumba), Makedonien (Nuri Mustafi), Nigeria (Akombo Ukeyima), Norge (Christian Brink)

► 2011: Sverige, Brasilien (Denis dos Santos), Finland (Patrik Rikama), Gambia (Aziz Corr Nyang, Pa Dibba), Island (Hannes Sigurdsson och Ari Skúlason), Makedonien (Nuri Mustafi), Mexiko (Alexis Mendiola), Norge (Christian Brink och Roger Risholt)

► 2012: Sverige, Brasilien (Denis dos Santos och Michel Pires), Finland (Patrik Rikama), Gambia (Aziz Corr Nyang och Pa Dibba), Island (Jón Gudni Fjóluson och Ari Skúlason), Makedonien (Nuri Mustafi), Norge (Christian Brink och Roger Risholt)

► 2013: Sverige, Gambia (Pa Dibba), Island (Jón Gudni Fjóluson, Rúnar Sigurjónsson och Ari Skúlason), Makedonien (Nuri Mustafi)

► 2014: Sverige. Gambia (Pa Dibba), Island (Jón Gudni Fjóluson och Rúnar Sigurjónsson).

► 2015: Sverige. England (Lloyd Saxton), Gambia (Pa Dibba), Island (Jón Gudni Fjóluson och Rúnar Sigurjónsson), Kosovo (Shpëtim Hasani), Luxemburg (Lars Gerson).

► 2016: Sverige. England (Lloyd Saxton), Gambia (Pa Dibba), Island (Rúnar Sigurjónsson och Kristinn Steindórsson), Kosovo (Shpëtim Hasani), Luxemburg (Lars Gerson).

► 2017: Sverige. England (Lloyd Saxton), Finland (Juho Pirttijoki), Island (Kristinn Freyr Sigurdsson och Kristinn Steindórsson), Luxemburg (Lars Gerson), Spanien (David Batanero och Carlos Moros Gracia), USA (Romain Gall).

► 2018: Sverige. England (Lloyd Saxton), Finland (Juho Pirttijoki), Iran (Alireza Haghighi), Nigeria (Chidi Omeje), Norge (Oliver Berg), Spanien (David Batanero, Juanjo Ciércoles, Carlos Moros Gracia, David Haro, Pol Moreno och Samu de los Reyes), USA (Romain Gall).

► 2019: Sverige. England (Lloyd Saxton), Nigeria (Chidi Omeje), Norge (Oliver Berg), Spanien (David Batanero, Juanjo Ciércoles, Marc Mas Costa, Carlos Moros Gracia, David Haro, Pol Moreno och Pol Roigé).

► 2020: Sverige, England (Jamie Hopcutt och Lloyd Saxton), Norge (Oliver Berg), Ghana (Abdul Halik Hudu), Spanien (Juanjo Ciércoles och Marc Mas Costa).

► 2021: Sverige.

Under åren har flera internationella tränare satt sin prägel på klubben. Under 2000-talet har vi fått lära känna norrmännen Per Joar Hansen och Jan Halvor Halvorsen, irländaren Patrick Walker, britten David Wilson, finländaren Mika Sankala och spanjoren Ferran Sibila. I dagens trupp är den assisterande tränaren och tillika amerikanen Brian Clarhaut klubbens enda internationella inslag.

Fotnot: Spelare med korttidskontrakt, exempelvis brassen Gilmar Jose da Silva som gästade GIF 2011. är inte med i uppräkningen. Svenska spelare som spelat landskamper för andra nationer, som Peter Wilson (Liberia) och Jonathan Tamimi (Jordanien) klassas i det här sammanhanget inte heller som internationella inslag. Inte heller bröderna Alieu och Saihou Jagne som är födda i Gambia.