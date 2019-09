GIF Sundsvall gör flera förändringar i startelvan: "Det kan jag bekräfta, det blir många dueller"

Matchen

Tisdag 24 september (19.00): Kalmar FF–GIF Sundsvall.

Läget i laget

David Myrestam är skadad och borta ytterligare en tid. Eric Björkander är avstängd och Chidi Omeje som varit förkyld i veckan är utanför truppen.

"Som tränare vill man alltid ha alla tillgängliga, men nu är han avstängd. Det får vi hantera och "Alex" har till exempel sett bra ut i träning", säger Tony Gustavsson om Björkanders frånvaro.

Så spelar Giffarna

(preliminär uppställning, 4–2–3–1)

David Mitov Nilsson – Jonathan Tamimi, Carlos Moros Gracia, Alexander Blomqvist, Pa Konate – David Batanero, Juanjo Ciércoles – Pol Roigé, Johan Blomberg, Oliver Berg – Peter Wilson.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Dennis Olsson, Paya Pichkah, Omar Eddahri, Tobias Eriksson, Marc Mas Costa.

Tränarsnack

Tony Gustavsson: "För det första är det en gräsmatch vilket innebär andra förutsättningar, det blir exempelvis fler närkamper. Där kan vi få anpassa spelidén och vilka spelartyper vi ska ha på banan utifrån vilken typ av match vi ser framför oss. Sedan är Kalmar ett väldigt fysiskt lag och det måste vi också vara förberedda på. Taktiskt är de ganska flexibla så vi har tittat på ett par alternativ, vi måste kunna hantera oavsett vad de kommer ut med."

Eric Björkander saknas, kommer ni göra fler förändringar i laget?

"Det kan jag bekräfta att det blir. Som tränare tittar vi på vilken typ av match vi kan förvänta oss. Det är en gräsmatch, ett fysiskt Kalmar som är otroligt vassa på fasta situationer och två lag som slåss i botten av tabellen. Det kommer bli mycket dueller och vi måste ha ett lag som är beredd att ta löpmeter och duellerna. Sedan kan matchen ta olika vägar och vi tittar alltid på vad vi vill ha för game changers att sätta in."

Notera att ...

... Falkenberg besegrade Östersund senast vilket gör att GIF nu har sex poäng upp till en kvalplats.

... samma Falkenberg ställs mot Djurgården borta samtidigt som GIF gästar Kalmar.

... senast lagen möttes vann Kalmar med 2–1 på NP3 Arena. Peter Wilson gjorde Giffarnas mål den gången.

... Tobias Eriksson återvänder till Småland och gör sin första match som motståndare mot Kalmar FF i Kalmar efter tio säsonger i klubben.

... enligt Giffarnas statistik har Kalmar gjort hela tio av sina 13 senaste mål efter fasta situationer.

Så följer du matchen

På plats eller via vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Söndag 29 september (15.00): GIF Sundsvall–IK Sirius.