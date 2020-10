GIF Sundsvall numret större än ÖIS – mittbacken bäst på plan: "Har ännu mer att ge"

Om det hade funnits någon publik på NP3 Arena hade de fått värde för biljettpengen redan efter tio minuters spel.

På den korta tiden hade lagen redan lyckats åstadkomma tre mål, hemmalaget GIF Sundsvall två och gästande Örgryte IS ett.

1–0-målet kom efter att Paya Pichkah slagit en redigt fin passning till stjärnanfallaren Pontus Engblom, som lyckades komma förbi en utstörtande ÖIS-målvakt i form av Fredrik Andersson och petat in bollen i öppet mål.

Det var i den tredje minuten och i den sjunde utökade Giffarna ledningen.

Johan Andersson sprang ifrån motståndarna från sin högerkant och dunkade in bollen in i mål, via den bortre stolpen.

Och tre minuter senare föll matchens tredje mål.

Johan Blomberg slog en inte alltför vänlig hemåtpassning till sin målvakt, Andreas Andersson, som försökte sparka bort bollen men träffade Mostapha El Kabir i stället och domaren Tess Olofsson (hennes andra match i Superettan) pekade på straffpunkten.

Bubacarr Jobe slog en kylig straff mitt i målet, samtidigt som Andersson chansade åt fel håll.

Sedan hände inte så mycket mer i halvleken. GIF Sundsvall tappade initiativet och ÖIS hade mycket boll som de dock inte gjorde särskilt mycket av.

2–1 var ett resultat som stod sig till halvtid.

Men inte mycket längre så.

Det hade inte ens hunnit gå en minut av andra halvlek innan Pontus Engblom nickade in 3–1 efter en Dennis Olsson-hörna. Anfallarens 19:e mål för säsongen.

Nästa mål kom också från en skalle, Alexander Blomqvist hittade rätt efter en frispark sisådär 15 minuter utanför ÖIS straffområde.

Därefter spelades matchen i stort sett av. ÖIS såg ut att ha ett fantastiskt stukat självförtroende och lyckades inte skapa något särskilt farligt. Inte heller kom någon slutforcering samtidigt som GIF Sundsvall var nöjda med sin ledning och förtog sig inte.

Bänken luftades och talangen Ludvig Nåvik fick hyfsat med speltid, även Johan Bengtsson byttes in och fick några minuter likt Pontus Silfwer.

Matchen slutade 4–1, en odiskutabel seger för GIF Sundsvall.

► Matchen

GIF Sundsvall–Örgryte IS 4–1 (2–1)

Målen: 1–0 (3) Pontus Engblom (Paya Pichkah), 2–0 (7) Johan Andersson (Oliver Berg), 2–1 (10) Bubacarr Jobe (straff), 3–1 (46) Pontus Engblom, 4–1 (63) Alexander Blomqvist (Dennis Olsson).

Domare: Tess Olofsson. Publik: Ingen på läktaren, förutom spelare, ledare, media och funktionärer.

► Statistiken

Avslut: 11–8.

Avslut på mål: 7–3.

Hörnor: 4–3.

Gula kort: 2–1.

► Betygen

Andreas Andersson 2

Blombergs hemåtpassning var under all kritik, men Anderssons ingripande var inte optimalt det heller. Men han gör sina räddningar.

Johan Andersson (ut, 76) 4

Gör ett mål och har bud på ett par till innan han flyttades ner då Jamie Hopcutt gjorde entré 20 minuter in i andra halvlek. Väl där var det första han gjorde att rädda han ett potentiellt farligt ÖIS-läge.

Niklas Dahlström (ut, 64) 3

Höll tätt bakåt tillsammans med sina kollegor, var pigg framåt i inledningen av första halvlek. I övrigt helt okej.

Alexander Blomqvist 4

Vi har skrivit det förut men för de som missat: Sedan Blomqvist kom tillbaka har GIF Sundsvall blivit klart stabilare i backlinjen. Håller koll på sina kollegor och gör dessutom mål.

Teodor Stenshagen 3

Var en av de bästa på plan i den blöta Ljungskile-matchen och fick starta mot ÖIS. Gjorde det bra med flera fina brytningar och ett otroligt lugn i sitt försvars- och passningsspel.

Dennis Olsson 3

Inte lika offensiv som tidigare under säsongen, om det är instruktioner från ovan eller inte är oklart. Men han fortsätter leverera då han får möjlighet från såväl sin kant som på hörnor och frisparkar.

Oliver Berg 2

Okej, men saknade skärpa då han hade bollen. Spelar fram till Johan Anderssons 2–0-mål..

Abdul Halik Hudu 2

Vägde väl lätt flera gånger om och lyckades inte utnyttja sin passningsfot. En okej insats men inte så mycket mer av ghananen.

Paya Pichkah (ut, 85) 3

Fortsätter visa upp fint passningsspel och slår den avgörande passningen fram till Engbloms 1–0-mål. Har en del att jobba med defensivt men ännu en bra match av talangen.

Johan Blomberg 2

Hemåtpassningen som sedermera ledde till straff och ÖIS-reducering är något av ett hjärnsläpp. Väldigt aktiv i inledningen av matchen, likt sina lagkamrater, för att sedan försvinna en aning i matchen.

Pontus Engblom (ut, 85) 4

Två mål, nummer 18 och 19 för säsongen, och hyfsat kombinationsspel med lagkamraterna när tillfälle gavs (även om det finns utrymme till förbättring på den punkten). Engbloms betydelse för Giffarna kan inte överskattas.

Jamie Hopcutt (in, 64) 2

Gjorde det bra när han fick bollen men kom in i en period då GIF Sundsvall var mer intresserade att hålla ledningen snarare än att utöka den. Har ett par fina framspelningar.

Ludvig Nåvik (in 76), Pontus Silfwer (in 85) och Johan Bengtsson (in 85) spelade för kort tid för att betygsättas.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), David Myrestam, Tobias Eriksson.

► Bäst på planen

Alexander Blomqvist. Sedan återkomsten från sin skada har GIF Sundsvall inte förlorat en enda match och det hade varit intressant att se hur tabellen sett ut med en skadefri skåning under hela säsongen. Det märks att det är en rutinerad herre som har ännu mer att ge i sin karriär.

► Nästa match

Måndag 9 november (19.00): Umeå FC–GIF Sundsvall (Umeå Energi Arena).