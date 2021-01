GIF Sundsvall och Stöde i gemensam satsning – vill lyfta fotbollen i distriktet: "Vinner på det här"

GIF Sundsvall och Stöde IF kommer att jobba tätt ihop för att utveckla och behålla fotbollsspelare i distriktet.

Redan nu har flera spelare tagit steget från GIF Sundsvall till Stöde IF inför säsongen.

– Det känns jättebra att vi har fått till det här, säger Robert Englund i Stöde IF.