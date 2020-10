GIF Sundsvall segrare efter galen avslutning mot J-södra – här är är betygen från matchen

Toppen mot mitten.

J-södra mot GIF Sundsvall.

Och gästerna visade tidigt i matchen vilka som var storebror. Matchuret hade inte ens tickat upp till 15 minuter innan de ledde med 2–0.

Det första målet kom efter en tveksam hörna, åtminstone av tv-bilderna att döma, och efter ett inlägg gick bollen in vid bortre stolpen där Marcus Degerlund stod helt ren och enkelt kunde nicka in bollen. Det var en rejäl markeringsmiss från GIF Sundsvalls sida.

Mål nummer två kom på en kontring, där Moustafa Zeidan drev upp bollen och höll i den och höll i den innan han snyggt la den innanför en GIF-back och Edin Hamidovic gjorde inget misstag ensam med Andreas Andersson och klippte direkt till bollen, som gick in i mål.

Rent generellt var det J-södras halvlek även om GIF Sundsvall ägde mycket av bollen. I den 29:e minuten kom reduceringen. Efter viss förvirring kom ett inlägg som Alexander Blomqvist nickade till Oliver Berg som inte gjorde något som helst misstag, och 2–1.

Den andra halvleken fortsatte i samma anda, fast utan några hetare målchanser. GIF Sundsvall klev i sedvanlig ordning upp med sina ytterbackar – denna gång med kvarten kvar – men de gästande smålänningarna fiskade upp de flesta bollarna. De gånger bollen kom fram, säg att Engblom vann en nickduell, så var det en grön spelare som plockade upp den.

Som den klassiska blixten från den klara himlen fick dock GIF Sundsvall sin chans. Pontus Engblom fick turligt med sig bollen in i straffområdet, där en J-södra-back ramlade över anfallaren och domaren pekade på straffpunkten.

Engblom stegade upp för straffen och satte distinkt dit den i målvaktens vänstra hörn, 2–2 med fem minuter kvar av ordinarie tid.

Det sista minuterna blev oerhört dramatiska. Pontus Engblom var ett täckande J-södra-ben ifrån att raka in bollen i öppet mål och J-Södra hade skott från straffpunkten men Andreas Andersson stod för en fin parad.

En av matchens sista sparkar var också den vackraste. Pontus Engblom revs ner när han var på väg in i ett friläge av Marcus Degerlund, som belönades med rött kort. Frisparken, som var exakt på straffområdeslinjen, togs av Johan Blomberg som på ett exemplariskt sätt satte upp den i målvaktens vänstra kryss.

En missad J-södra-hörna senare och matchen blåstes av och GIF Sundsvall kunde vandra av planen med tre poäng efter två förluster.

► Matchen

GIF Sundsvall–J-Södra (1–2)

Målen: 0–1 (9) Marcus Degerlund, 0–2 (14) Edin Hamidovic, 1–2 (29) Oliver Berg, 2–2 (84) Pontus Engblom, straff, 3–2 (90+4) Johan Blomberg.

Domare: Farouk Nehdi. Publik: 0.

► Statistiken

Avslut (totalt):

Avslut (på mål):

Hörnor:

Gula kort:

► Betygen

Andreas Andersson 2

Står inte för någon grov kalkon (även om såpan i handskarna vid hörnan med 20 minuter kvar hade varit det om J-södra gjort mål), dundrar i väg bollen när det krävs och försöker hitta spelare när han har tid. Kan inte göra något på målen.

Niklas Dahlström 1 (ut 77)

Är en av spelarna som missar markeringen vid 0–1-målet och fortsätter att ha det tufft i det defensiva arbetet. Borde ges chansen att spela på en mer central position som skulle passa honom bättre.

Anton Eriksson 1

Måste bli mycket mer noggrann i sina uppspel, särskilt de långa. Det vi reportrar ser på träning väldigt ofta ser vi alldeles för sällan när det blir skarpt läge.

Alexander Blomqvist 2 (ut 84)

Nickar fram bollen till Berg till 1–2-reduceringen. Slår ett par fina längre bollar och varvar det med kortpassningsspel med innermittfältspolare för att locka upp motståndarna.

David Myrestam 2

Med Myrestam vet man vad man får, varken mer eller mindre och det är på gott och ont men han bidrar till viktigt kontinuitet på plan och i sitt spel.

Dennis Olsson 2

Stänger igen helt okej på sin kant defensivt och kliver i vanlig ordning fram offensivt. Men inläggen/inspelen kunde haft bättre precision.

Abdul Halik Hudu 2

Kämpar och sliter, tappar bollen vid ett par tillfällen och blir ibland lite tunn i närkampsspelet. Vill ofta framåt.

Paya Pichkah 2 (ut 67)

En i trion som missade markeringen vid Degerlunds mål. Försöker göra sig synlig och krånglar inte till det i onödan. Skulle behöva hitta fler instick framåt.

Johan Blomberg 3

Efter en strålande inledning av säsongen, likt resten av laget, har Blomberg mattats av för att glimta till då och då. Och det gjorde han i dag genom sin frispark som betydde tre poäng.

Oliver Berg 3

Ger absolut allt hela tiden och hans lagkamrater borde inspireras mer av hans inställning. Belönas dessutom med plats i poängprotokollet efter sitt mål.

Pontus Engblom 3

Ges inte många meter av motståndarna som känner till anfallarens målskicklighet. Har ett antal nästan-lägen men sätter dit ett straffmål och blir sedan nedriven vid friläge, den efterföljande frisparken gav GIF Sundsvall tre poäng.

Inhoppare

Pontus Silfwer (in 67), Johan Andersson (in 77) och Jesper Carström (in 84) spelade för kort tid för att betygsättas.

Bänken

Lloyd Saxton (mv), Pontus Silfwer, Teodor Stenshagen, Johan Andersson, Jesper Carström, Tobias Eriksson.

► Bäst på planen

Johan Blomberg. Sätter dit en oerhört viktig frispark med en av matchen sista sparkar, vackert upp i krysset. Låg även bakom kontringen som ledde till Engbloms skott som styrdes över.

► Nästa match

Onsdag 21 oktober (19.00): Dalkurd–GIF Sundsvall (Studenternas)