GIF Sundsvall tappar mot toppen – Landskrona visade klass på hemmaplan i segern

Det hann inte gå mer än 30 sekunder innan Pontus Engblom satte press på skåningarnas backlinje och så när lyckades ge sig själv ett friläge. Därefter gjorde lagkamraten Linus Hallenius liknande insatser gånger två de kommande minuterna, och det syntes att det var ett lag som var suget på revansch som åkt de 95 milen söderut.

Men det är inte för inte som Landskrona BoIS har gjort flest mål i serien.

Efter drygt elva minuter slog Filip Ottosson en riktigt fin långboll in i GIF Sundsvalls straffområde, bakom Niklas Dahlström, och där mötte Kevin Jensen upp med en kontrollerad bredsida på volley som gick in till höger om Andreas Andersson.

Erik Andersson var nära att kvittera minuten senare, då han fick ett drömläge mitt i straffområdet efter en hörna. Helt ostörd gick han på kraft hellre än precision och avslutet gick i ribban och rensades därefter.

Gästande, gulklädda GIF Sundsvall fortsatte att skapa hel- och halvchanser – likaså Landskrona – men de sista 20 minuterna av halvleken blev lite mer anonyma.

Däremot tvingades Robert Lundström kliva av efter att ha tagit sig åt benet och Albin Ekström fick ersätta.

I andra halvlek utökade Landskrona sin ledning, och detta på ett misstag från GIF Sundsvall.

Niklas Dahlström spelade en svår boll till Anton Eriksson men Umeågrabben missade helt i mottaget, och bollen gick rätt mot eget mål. Robin Hofsö lyckades sno åt sig bollen efter en tuff närkampsduell, löpte ner mot kortlinjen och spelade därefter bollen snett inåt bakåt till Kevin Jensen som med ännu en bredsida satte dit bollen till vänster om Andreas Andersson.

Efter det förtog sig inte Landskrona särskilt mycket, utan de lät GIF Sundsvall ha mycket boll. Men det var alldeles för mycket spel runt och kring straffområdet och de absoluta toppchanserna saknades för Giffarna.

Linus Hallenius slet som ett djur, Engblom försökte hitta lägen i boxen att hugga på och inhopparna (Johan Bengtsson och Paya Pichkah) gjorde vad de kunde för att bli tungan på målvågen.

Men roligare än en 2–0-förlust på bortaplan blev det inte för GIF Sundsvall under den här gången, då hemmalaget spelade av matchen de sista 10–15 minuterna.

Landskrona visade att det är en klar skillnad lagen emellan, särskilt i anfallsspelet, och nu gäller det för Giffarna att ladda om till nästa match – hemma mot Brage 2 augusti.

► Landskrona BoIS–GIF Sundsvall 2–0 (1–0)

Målen: 1–0 (12) Kevin Jensen (Filip Ottosson), 2–0 (50) Kevin Jensen (Robin Hofsö).

Domare: Robert Daradic.

Publik: 1750.

► Statistiken

Avslut: 11–8.

Avslut i målställning: 0–1.

Avslut på mål: 6–3.

Hörnor: 2–12.

Gula kort: 0–2.

► Betygen

Andreas Andersson 2

Kunde kanske ha kommit ut tidigare på första målet men å andra sidan flera högklassiga räddningar. Chanslös på andra målet. Godkänd insats.

Niklas Dahlström 1 (ut 66)

Borde ha varit lite mer vaken på det första målet och slår en urusel passning till Anton Eriksson som ledde till hemmalagets 2–0-mål.

Alexander Blomqvist 2

Den i trebackslinjen som kommer undan med godkänt, mest baserat på att det inte blev något avgörande misstag. I Blomqvist vet GIF vad de får i 99 procent av matcherna.

Anton Eriksson 1 (ut 84)

Dahlströms passning var dålig, men Eriksson borde ha varit mer med i matchen i det som skulle bli upprinnelsen till BoIS 2–0-mål. Det känns inte som att självförtroendet är på topp hos 21-åringen just nu.

Dennis Olsson 2

Kommer framstormande på kanten, visst, men det sker också alldeles för sällan. Ledningen – eller Dennis själv – borde släppa på handbromsen för den normalt sett anfallsvillige yttern.

Erik Andersson 2

Andersson vill otroligt mycket hela tiden och allt som oftast går det hem – ibland inte. Det finns otroligt hög potential i skåningen men han behöver hitta rätt sida om marginalerna. Ibland vore det inte fel med lite mer kyla

Pontus Silfwer 2 (ut 66)

Kämpar och sliter och bjuder på stabilt passningsspel. Men mycket av spelet gick ovanför mittfältarens huvud.

Daniel Stensson 2

Kanske skämde Stensson bort supportrarna under den tidiga delen av säsongen med sina bitvis briljanta passningar. Det märktes att han missat två matcher på grund av skada och han var inte alls lika delaktig som han bör vara.

Robert Lundström 2 (ut 36)

Syntes ingenstans på sin kant när Landskrona gjorde mål, men det borde ha funnits täckning ändå. Kom fram några gånger längs sidlinjen och var delaktig på så vis i offensiven. Tvingades byta tidigt.

Linus Hallenius 2

Hade ett par lägen där han borde ha passat i stället för att gå själv eller ladda för avslut. Men Hallenius var ack så sugen att göra mål och kämpade och slet verkligen matchen igenom för att hjälpa sitt lag. Därför också godkänt.

Pontus Engblom 1

Skapade ett läge bara 30 sekunder in i matchen och har någon halvchans till. Men försvann nästan helt och hållet i den andra halvleken. Hade drömläge med några sekunder kvar av matchen men avslutet blev tamt.

Inhoppare

Albin Ekström 2 (in 36)

Syntes inte särskilt mycket vad gäller offensiva attacker efter sitt inhopp, vilket är tråkigt då Ekström har en explosivitet som få andra spelare. Lyckades hålla hyfsat tätt på sin kant.

Paya Pichkah (in 66), Johan Bengtsson (in 66) och Ludvig Nåvik (in 84) spelade för kort tid för att betygsättas.

Spelade ej: Oscar Jonsson (MV), Teodor Stenshagen, Albin Palmlöf.

► Bäst på planen

Kevin Jensen, Landskrona BoIS.

Står för två otroligt vackra – och precisa – avslut som båda blir till mål. Visar att receptet ta i för kung och fosterland absolut inte är det bästa.

► Nästa match

2 augusti, 19.00: GIF Sundsvall–IK Brage (NP3 Arena).