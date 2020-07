GIF Sundsvalls plan för att få hål på tajta Öster: "Ta de avslutslägen som ges"

GIF Sundsvall–Norrby IF 18 juli

Under lördagen väntar den första av två matcher på fem dagar i Småland för GIF Sundsvall.

Först på tur står Östers IF – som släppt in blott fem mål på sju matcher.

– Vi får värdera de lägen vi får och ta dem med kvalitet, säger GIF Sundsvalls huvudtränare Henrik Åhnstrand.