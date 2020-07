GIF Sundsvalls segerhjälte om sina två mål – och situationen där det skreks på rött: "Omedvetet"

Johan Blomberg bestämde sig, efter en del om och men, för att skriva på nytt kontrakt med GIF Sundsvall under vintern.

Det tidigare USA-proffset var en av de spelare som imponerade mest under kampen om det allsvenska kontraktet förra hösten, och var högt upp på Urban Hagbloms lista av spelare att behålla efter degraderingen till Superettan.

Yttermittfältaren har visserligen noterats för två framspelningar under de fyra första matcherna i Superettan, men målen har lyst med sin frånvaro.

Fram till nu.

Mot Västerås stod han för två välplacerade avslut som borrade sig in i VSK-målvakten Anton Fagerströms vänstra stolpe.

– Jag är jättenöjd med båda målen, jag hittar dem bra i bortre hörnet och det är inte så mycket att säga om.

Den första var det riktigt ordentlig skruv på?

– Och halvdålig vinkel. Det kändes skönt att se dem gå in och öppna målkontot för säsongen.

Tidigare under säsongen har Blomberg huserat på högerkanten, men mot Västerås blev det platsbyte och han utgick i stället från vänsterkanten.

– Den första halvleken kändes bra med många lägen där jag är inblandad i mycket. Det är mer naturligt för mig att avsluta med högerfoten, vilket jag kan göra från vänsterkanten, så jag kanske fortsätter med det, säger 33-åringen.

Flera gånger under matchen klev Blomberg in centralt medan anfallaren Pontus Engblom ryckte in på kanten.

– Det känns som att vi har ganska fria roller där uppe och det är naturligt att skifta för att hitta ytor åt varandra. Det är inget som vi har pratat om utan det sker naturligt. Pontus är en smart spelare som är enkel att spela med.

Västerås tog visserligen ledningen med 1-0 efter åtta minuter, då Emil Skogh smackade in bollen i Andreas Anderssons första hörn.

Men inom loppet av 15 minuter kom såväl kvitteringen som ledningen, båda målen alltså signerade Blomberg.

– Jag tycker att vi framför allt gör en väldigt bra första halvlek där vi har en bra balans att hålla i bollen och attackera framåt. Vi straffar dem många gånger och har bud på fler mål.

Den andra halvleken känner han inte var lika bra.

– Vi blir mer passiva, klart att det går hårdare för att göra mål då, men i det stora hela gör vi en bra match. Vi fick lite för långt lag där ett tag och försökte justera, och det blev bättre ju längre halvleken led.

Ni är fortfarande obesegrade i serien, vad säger du om starten?

– En klart positiv start. Det är en skön känsla att inte ha förlorat och vi spelar hela tiden upp oss samtidigt som vi har mycket mer att ge.

Blomberg var dock inte bara inblandad i offensiva attacker.

Västerås-delen av Np3 arena skrek på rött kort efter att Blomberg viftat med armbågen mot en VSK-spelare som föll och låg kvar på planen.

– Jag tycker att domaren kan ge mig frispark i första läget men det blir inget. Sedan är båda framme och sparkar på mig direkt efteråt och jag försöker bara komma undan. Det är olyckligt att jag träffar honom i ansiktet men om jag hade fått rött för den hade det känts extremt orättvist. Jag tycker det var en bra känsla av domaren.

Så du träffade honom, men menade inte att attackera tolkar jag det som?

– Jag tror det såg värre ut än vad det var. Det var omedvetet att träffa i ansiktet.