GIF-talangen har dragits med mystiska skadeproblem – fann stöd hos Patronerna: "Känner att jag fortfarande finns"

Albin Palmlöfs speltid ökade mer och mer under förra säsongen. Men den här har vi inte sett 19-åringen på planen alls.

Han har haft problem med skador. Framför allt låren. Men det är inte så enkelt som att kalla det för en skada heller, berättar han.

– I dag känns det bra. I morgon kan det kännas helt annorlunda. Men jag vet inte riktigt själv vad det är. Vi får inte riktigt kontroll på grejerna, säger han och utvecklar:

– Ena dagen kan jag ha svinont i baksidorna eller framsidorna av låret. Andra dagen är det helt okej. Den tredje dagen kan jag helt sakna tryck i benen. Det hade varit skönt om det kunde fortsätta som det var i dag, för i dag kändes det bra, säger han efter onsdagsträningen.

Känningarna har gjort att han tappat mycket av kontinuiteten i träningen med laget.

Har ni utrett vad det här kan bero på?

– Ja, vi har gjort ultraljud och testat flera sorters rehabilitering och behandlingar. Och förra sommaren ändrade vi kosten. Jag har gått upp fem–sex kilo i muskler bara sedan dess. Utanför fotbollen har det sett exemplariskt ut på så sätt. Men på planen har jag inte fått ut det. Förhoppningsvis kan det vända nu.

Svåra skadeperioder tacklas på olika sätt av olika spelare.

Albin Palmlöf har haft en egen stödapparat i supporterklubben Patronerna.

I GIF-podden berättade Patronernas ordförande Emma Asp att 19-åringen var en favoritspelare.

– Någon man unnar framgång är Albin Palmlöf. Tyvärr har han haft lite otur med skador, men det är en fin människa både på planen och utanför. Det är väldigt roligt med supportrar som blir spelare och kanske inte supervanligt nu för tiden, berättade hon där.

När Giffarna spelade hemmamatch på Jämtkraft Arena under konstgräshaveriet, skickade Palmlöf ut en bild i sociala medier, iklädd en t-shirt med texten "Still not loving Östersund".

– Det hatar man ju inte, sa Emma Asp.

Palmlöf berättar om bilden:

– Det var en självklar och rolig grej att göra, när man ändå visste att det inte var uppskattat att spela i Östersund. Det tyckte inte vi spelare heller. Jag ville sätta ned foten lite mot Falkarna. Det var en rolig grej, säger han.

Albin Palmlöf har gett supportrarna mycket kärlek. Och i den här perioden har han fått mycket tillbaka.

– Det har varit ett tufft första halvår. Men många av dem har hört av sig, frågat hur jag mår och det betyder skitmycket för mig. Man känner sig bortglömd när man inte spelar, men det blir som en boost i egot och i hjärtat. Man känner att man fortfarande finns, säger han.

Palmlöf är själv medlem i supporterklubben sedan förra året.

– Det känns viktigt att ha en bra relation till supportrarna tycker jag. Förra året skickade de ut ett öppet brev till klubben och då svarade jag på det och beskrev hur jag kände kring det. Jag tycker inte att det bara ska gå ut på att de stöttar oss, utan vi kan stötta dem också. Speciellt i tuffa tider. Vi finns för varandra.