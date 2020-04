GIF tävlar ut middag med spelarna – som ett led i den ekonomiska kampen: "En rolig twist"

Som alla andra klubbar kämpar GIF Sundsvall för att få ekonomin att gå ihop i denna coronatid. För några veckor sedan startade klubben därför kampanjen "Är du en GIF-hjälte?" med målsättningen att slå publikrekordet på 16 507 sålda biljetter genom att nu sälja fiktiva biljetter.

Som ett led i det har GIF dragit i gång en sidokampanj - pågående mellan den 6 och 12 april - som heter "Halv åtta hos Eriksson och Eriksson". En tävling där man genom att köpa biljett deltar i en dragning där man kan vinna en helkväll med spelarna Tobias Eriksson och Anton Eriksson, inkluderande middag för vinnaren plus valfri vän hemma hos Tobias.

– Den ingår i vår stora kampanj där vi säljer fiktiva biljetter för att jaga publikrekordet. Så det är ju ett sätt att få ännu mer fart i den, säger klubbchef Henrik Lindgren.

– Jag ser fram emot en trevlig kväll. Att förhoppningsvis kunna bjuda på god mat och att vinnarna ska känna att de har haft en trevlig kväll, framför allt, säger Tobias Eriksson.

Idén har sitt ursprung i att spelarna för några veckor sedan snackade med föreningen om vad de skulle kunna göra för att hjälpa till i situationen som råder. Då var detta ett förslag som Tobias Eriksson la fram.

Sedan plockades nyförvärvet Anton Eriksson in som sidekick.

– Jag tycker om att laga mat, tänkte att det skulle kunna vara ett roligt pris för någon att få komma hem till en giffare och bli servad med mat. Det tog jag på mig. Sedan att just Anton var med var kanske mer för att jag behövde en liten sidekick och genom att vi har samma efternamn så kanske det blir en rolig twist på det hela.

Eriksson berättar att han har lite erfarenhet från restaurangbranschen. Under tiden han spelade i Kalmar FF fick han kontakt med en kille som har flera restauranger varav en lunchrestaurang som han fick hjälpa till på.

Med det sagt ligger det ett potentiellt dilemma i att bjuda hem någon på middag i det rådande läget. En tankegång som även har gått genom Erikssons huvud.

– Man får kanske ta det här när det förhoppningsvis har lugnat ner sig lite grann. Jag vet inte hur någon känner inför att komma till någon främmande person, att det kanske inte är det optimala läget just nu. Men förhoppningsvis blir det bättre och kanske att man kan köra det under försommaren. Då kan man vara lite ute också och så där. Det är väl min tanke just nu.

Förutom denna sidokampanj kommer flera liknande kampanjer att rullas ut den närmsta tiden, varav en del alltså utifrån de idéer som spelarna kom med. Exakt vilka typ av kampanjer som spelarna kom fram till vill Eriksson dock inte gå in på.

– Jag vet inte om jag ska avslöja det som kommer att komma de närmsta veckorna, men jag tycker att det var bra samtal där spelarna var kreativa i sina tankebanor. Uppfattningen är att alla vill hjälpa till i den situation som är.

Hur mycket just denna sidokampanj kan inbringa ekonomiskt är svårt att säga. Men som helhet säger Lindgren att middagen blir ett välkommet tillskott i "Är du en GIF-hjälte?"-kampanjen.

– Vi kommer att rulla ut olika sidokampanjer allteftersom för att skapa ett intresse. Sedan vad det landar på f¨år vi se. Vi hoppas väl att vi ska kunna sälja alla 16 000 biljetter och i så fall är det ju upp mot en 800 000 kronor.