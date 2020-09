GIF tillbaka till grunderna efter förlusterna: "Handlar otroligt mycket om självförtroende"

► Matchen

Onsdag 16 september (19.00): GIF Sundsvall–Akropolis IF (NP3 Arena).

► Läget i laget

Alexander Blomqvist och Albin Palmlöf är fortfarande inte aktuella för spel. Albin Ekström och Tobias Eriksson dras även med skador och är otillgängliga.

► Så spelar GIF Sundsvall

Preliminär uppställning 4–2–3–1: Andreas Andersson – Johan Andersson, Niklas Dahlström, Anton Eriksson, Dennis Olsson – Pontus Silfwer, Abdul Halik Hudu – Jamie Hopcutt, Oliver Berg, Johan Blomberg – Pontus Engblom.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen, David Myrestam, Paya Pichkah, Jesper Carström, Ludvig Nåvik och Johan Bengtsson.

► Tränarsnack

Henrik Åhnstrand, huvudtränare GIF Sundsvall, om Akropolis:

"Nykomling som har gjort det väldigt bra. Ett lag som prioriterar sitt försvarsspel, spelar verkligen matcherna för att inte förlora. Försvarar med mycket folk och är svåra att göra mål på. I sitt anfallsspel är de duktiga på att hålla i bollen och vill anfalla centralt. Sedan har de breda wing backs som de vill spela ut på och komma till inspel från. Ett kompetent och välcoachat lag."

Om man bortser från de två jumbolagen (Ljungskile SK och AFC Eskilstuna) så är det endast Västerås SK som har släppt in fler mål än vad ni har gjort hittills. Hur ser du på det?

"Det är ju inte tillräckligt bra. Det är där vi har lagt fokus inför den här matchen. Försvarsspelet mot GAIS var inte tillräckligt bra och då får vi problem mot alla lag."

Läs mer: Ett av de lag som släppt in flest mål – GIF-tränaren om försvarsspelet: "Måste hitta organisationen"

Målvakten Andreas Andersson har stått för några misstag, bland annat nu senast mot GAIS. Hur ser du på målvaktssituationen?

"Jag tycker att Andreas har kommit hit och gjort det fantastiskt bra. Som målvakt hamnar han också i fokus för att alla ser hans misstag. Utespelare klarar sig oftast lite lättare. Nu fick Anton (Eriksson) mycket skit senast, men det är ju inte bara Antons fel att det blir mål. Jag tycker att Andreas har gjort det jättebra sedan han kom hit. Misstag sker i fotboll och hans misstag syns mer."

Du överväger inte att göra ett skifte där?

"Det är alltid en konkurrenssituation om alla positioner. Jag funderar på alla positioner, men det är inget som jag funderar på mer än något annat."

Fyra raka förluster. Du har varit inne på att det blir lite "back to basics" nu. Hur mycket handlar det om det mentala?

"Väldigt mycket. I början av serien, när vi inte spelade så bra, så vann vi. Då kände vi oss starka. Då låg vi under och vände. Då får man ett annat go i det. Nu mot GAIS, och innan dess mot Eskilstuna, när vi leder och så släpper vi in ett mål – då blir man lite ängslig i stället. Fotboll är väldigt mycket mentalt. Det handlar otroligt mycket om självförtroende. Då är det också som du säger viktigt att gå tillbaka till grunderna och göra det som man kan och klarar av."

► Notera att ...

... nykomlingen Akropolis ligger fyra och jagar Jönköpings Södra på den allsvenska kvalplasten.

... det slutade 1–1 när lagen möttes på Grimsta för lite drygt en månad sedan. Tobias Eriksson gav GIF ledningen. Välbekante Christian Rubio kvitterade. Förutom Rubio återfinns även Nicklas Maripuu i Stockholms enda lag i Superettan den här säsongen.

... tabellåttan GIF Sundsvall har släppt in 25 mål på 17 matcher. Det är fjärde sämst i Superettan, efter tabellelvan Västerås SK på 26 och de två jumbolagen Ljungskile SK och AFC Eskilstuna på 36 insläppta mål var.

► Så följer du matchen

På Dplay eller via vår sedvanliga liverapportering i textform på ST.nu.

► Nästa match

Tisdag 22 september (19.00): Norrby IF–GIF Sundsvall (Borås Arena).