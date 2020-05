Giffarnas lagbygge färdigt – nyförvärvet Johan Blomberg om återkomsten: "En mysig liten stad"

Efter fyra dagars ledighet var det åter vardag för GIF Sundsvall under tisdagen. Men med en skillnad, sedan laget skiljdes åt i torsdags har truppen utökats med en spelare: Johan Blomberg.

32-åringen som förra säsongen anslöt på lån från MLS-laget Colorado Rapids och som under vintern under en period tränat med sin gamla klubb AIK. I januari spelade han dessutom mot just GIF Sundsvall i en träningsmatch i Nordichallen.

Men efter en tids funderande fram och tillbaka är det Sundsvall som gäller nu för mittfältaren, ett färskt tvåårskontrakt är påskrivet.

– Först bestämde vi oss för att avvakta och se vad som dök upp. Det fanns också en del klubbar som var intresserade, både i Allsvenskan och en del andra i Superettan men inget som kändes rätt, säger Johan Blomberg.

Med tiden växte Giffarna fram mer och mer som det gångbara alternativet, menar Blomberg.

– När coronagrejen kom blev det mycket svårare så klart. Men Sundsvall har varit med hela tiden och i slutändan handlade det bara om att komma överens om ett kontrakt, säger han.

Men Superettan är ett steg nedåt?

– Så är det. Men det innebär möjligheter också. Klubben vill inte spela i Superettan och det vill inte vi heller

Efter att ha tillbringat en höst i laget och staden vet han också vad han kommer till.

– Vi har trivts här socialt, vilket självklart spelat in. Det är en mysig liten stad med mycket vatten, bra restauranger och fina möjligheter för att gå och cykla. Det är en bra stad att ha sina barn i, säger Johan Blomberg.

Kontraktskrivandet underlättades också i och med att han varit här tidigare, för båda parter.

– Jag och familjen har trivts här, vilket klubben vet om också. De känner mig och jag känner dem, säger Blomberg.

Just nu letar han efter lägenhet, först och främst till sig själv. Men planen är att övriga familjen också ska ansluta så småningom.

– Till en början är det bara jag här medan de är kvar i Stockholm, så det blir en del pendlande första tiden. Sedan ska de också flytta hit men min fru måste hitta jobb här också.

Hur var det att komma tillbaka?

– Riktigt kul. Majoriteten av laget är ju kvar, de som tillkommit är också både bra spelare och kompisar.

Med bara en träning i benen är det naturligtvis svårt att ge något bredare omdöme. Men Johan Blomberg menar ändå att han gillar det lilla han hunnit se av laget.

– Jag tycker det ser bra ut. Det är bra kvalitet på många spelare, jag tror vi kan få ihop det riktigt bra. Sedan är Superettan väldigt svårtippad, det känns som att det kan bli ett getingbo där flera lag vill vara med. Då gäller det att börja vinna matcher tidigt, säger han.

Men för mig är det ett plus bara att kunna träna ordentligt igen, vilket jag inte gjort på ett tag.

Hur mycket längtar du efter att säsongen ska dra i gång?

– Väldigt mycket så klart. Men för mig är det ett plus bara att kunna träna ordentligt igen, vilket jag inte gjort på ett tag. Sedan kan vi förhoppningsvis dra igång igen i mitten av juni. Kan vi göra det blir nog vi alla väldigt glada.

Johan Blomberg

Ålder: 32.

Familj: Fru och två barn.

Bor: Stockholm, letar lägenhet i Sundsvall.

Klubbar: 2007–2008 Lunds BK, 2009–2011 Ängelholms FF, 2012–2014 Halmstads BK, 2015–2017 AIK, 2018–2019 Colorado Rapids, 2019 GIF Sundsvall (lån), 2020– GIF Sundsvall.