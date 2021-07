Gina Dirawi återvänder till rampljuset – gör sin första livespelning i Stockholm

Efter att ha varit otroligt medialt uppmärksammad under några år drog hon sig undan när hat och hot begränsade hennes liv.

Förra året nominerades dokumentären ''Edit: Vad hände med Gina Dirawi'' till tv-priset Kristallen i kategorin Årets fakta och samhällsprogram, men vann inte.

I dokumentären berättar komikern och programledaren Gina Dirawi, som kommer från Sundsvall, om en vardag med livvakt efter den våg av mordhot som vällde över henne i samband med att hon ledde Melodifestivalen och var årets julvärd i SVT.

Men nu återvänder hon till rampljuset med musiken som främsta vapen.

På torsdagsmorgonen presenterade Stockholms-festivalen Popaganda de fem första artisterna till höstens festligheter. Däribland finns Gina Dirawi.

"Nu gör Gina Dirawi sin första spelning någonsin, och det på Popagandas scen! Det är en lyx att få vara med på det här!", skriver Popaganda på sin webbplats.

Först ut från det kommande debutalbumet ''Meet Me In Jannah'', där Gina Dirawi samarbetar med Björn Yttling (från gruppen Peter, Björn och John) och Freja Drakenberg, är dubbelsingeln ''Sunday/Live And Die''. Båda låtarna hörs i den svenska TV-serien Young Royals som hade premiär på Netflix den 1 juli.

''Det var som att jag kunde se mig själv i ljud för första gången. Det var otroligt tillfredställande''. Så beskriver Gina Dirawi känslan när bitarna för den nya musiken föll på plats, enligt Gaffa.

Gina Dirawi har tidigare släppt musik, men det är först nu hon känner att hon träffat rätt. Hon har själv skrivit texterna till nya albumet.

På sitt Instagram-konto beskriver Gina Dirawi det som en ny era och ett nytt kapitel i livet. Att hon sedan hon var barn har överlevt genom att skapa parallella världar att fly till. Att musiken har varit och är hennes första och mest effektiva flyktverktyg, men att hon sökt någon som kunde förstå det melankoliska men hoppfulla universum som hon ville bygga – nu har hon gjort det och i början av 2022 släpps hennes debutalbum.