Gjorde 65 procent av lagets mål – nu ska Luckstaduon leverera i trean: "Är inte orolig"

► Vi livesänder torsdagens match mellan Lucksta IF och Sund IF, med avspark 19.00 på Sörforsvallen.

Upp – ner – upp.

Lucksta IF har agerat som ett stereotypiskt jojo-lag de senaste åren. Efter ett år i division 3 2019 och nedflyttning till division 4 igen är Lucksta nu tillbaka i trean.

Premiär spelar de nu under torsdagskvällen, hemma mot Sund IF. Egentligen skulle Svartviks IF ha varit lagets första test, men de har dragit sig ur serien.

Det betyder att Lucksta går in för sin första seriematch, medan Sund å sin sida premiärvann mot Matfors IF i lördags.

– Vi vet ju inte riktigt var vi står. Men vi tror väl att vi har fått ihop det på det bästa sättet som vi har kunna. Vi får vara positiva till att vi i alla fall känner att vi tror på det vi har gjort, säger Jimmie Nordberg, spelande tränare i Lucksta.

Spelar det någon roll att de har spelat en match och inte ni?

– Det är klart att det är en fördel att ha fått 90 minuter i en riktig tävlingsmatch. Men det ska väl inte ha så stor betydelse egentligen. Det är klart att de vet hur det känns och vi inte riktigt vet det, men vi får hoppas på att det inte har någon betydelse för vår del.

Ser man till fjolårssäsongen i division 4 var det tydligt vad Luckstas främsta vapen låg i, nämligen målskyttet. Både i grundserien, i uppflyttningsserien och i kvalserien var det Lucksta som gjorde flest mål av alla.

Totalt blev det hela 81 mål på 19 matcher.

Uppenbart var samtidigt att två av lagets spelare stod för en klar majoritet av målen. Oliver Widahl och Samuel Keflit Tewelde gjorde till slut 65 procent av lagets alla mål.

– De är så klart viktiga med sin spetskompetens i målskyttet. Vi har många viktiga spelare som har specifika roller, så jag tror ändå att vi ganska mycket är ett kollektiv. Men sedan behöver man den där lilla spetsen. För hur hårt vi andra än jobbar så behöver man någonstans någon som gör de där målen, säger Nordberg.

– De triggar ju varandra att göra mål också. I fjol blev det en liten intern fajt vem som skulle vinna skytteligan.

I år är det dock en nivå upp som gäller. Där har 30-årige Oliver Widahl levererat förut, 24-årige Samuel Keflit Tewelde inte på samma sätt.

Nordberg räknar ändå med mål från sin duo även i trean.

– Jag är inte orolig för att de inte ska räcka till. De kommer nog att göra mål även i division 3 och hade säkert kunnat göra det i division 2 också. Men allting måste ju stämma nu. Alla spelare vi möter är ett snäpp upp, så det gäller att både de och vi andra kommer in i det tempot. Men nog tror jag att de kommer göra lite mål även i trean.