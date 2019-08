Glädjebesked för hundägarna i Timrå – rastgården på Fagerviksfältet blir kvar: "Det känns helt fantastiskt"

Hundskit som inte plockas upp och staketstolpar som riskerar rosta sönder på grund av hundarnas pinkande. Det var ett par av anledningarna till att en tjänsteskrivelse kom in till politikerna i kultur- och tekniknämnden. Förslaget var att avveckla hundrastgården på Fagerviksfältet som kan användas av hundägare när fältet inte är bokat för andra aktiviteter.

Planerna på att stänga de möjligheterna upprörde många hundägare i Timrå. Flera använder hundrastgården på det stora fältet för olika övningar med sina hundar och när det blev tal om en stängning startades det en grupp på Facebook: "Vi som vill ha kvar Fagerviksfältet". Initiativtagare till gruppen är Irene Andersson och hon är glad över att hundrastgården blir kvar.

– Responsen som blev i Facebookgruppen var helt enorm och det känns helt fantastiskt att så många engagerar sig, säger hon.

Flera förfrågningar om hundrastgårdar har kommit in till politikerna via medborgarförslag. De har avslagits och även ett medborgarförslag om en hundrastgård i Söråker avslogs under kultur- och tekniknämndens senaste möte. Men nu har politikerna bestämt att man ska utreda möjligheterna till bygga fler hundrastgårdar i kommunen.

– Vi måste titta på riktlinjer för hur hundrastgårdar ska se ut och hur de ska användas och skötas, säger Gunnar Grönberg (S), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Irene Andersson menar att det är många som engagerar sig i frågan om områden för att rasta hundar i kommunen. För att kunna ha bättre samarbete och kommunikation i frågan med Timrå kommun så planerar man att gå samman i en grupp.

– Vi är på gång att starta en förening och vi är en grupp hundägare som är intresserade att vara med. På så sätt kan vi hålla bättre kontakt med kommunen, säger Irene Andersson.

Gunnar Grönberg räknar med att man till våren ska kunna presentera handlingar där det framgår hur kommunen ser på hundrastgårdar och hur de ska se ut och fungera.