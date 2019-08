Glädjebeskedet: Då gör Dahlén comeback i Timrå IK – se matchen HÄR

Se matchen i spelaren nedan, med start fredag 18.50:

Sedan Jonathan Dahlén presenterades för Timrå IK under matchen mot Storhamar har många undrat om han hinner bli spelklar till fredagens match.

Nu har beskedet kommit.

Jonathan Dahlén är redo och gör comeback i mötet med Almtuna, en match Hockeypuls och ST sänder, med start 18.50.

– Det ska bli grymt kul. Förhoppningsvis är man dålig för då betyder det att man haft en bra träningsvecka, säger Dahlén och skrattar.

Fredag 18.50: Timrå möter seriekonkurrenten Almtuna på hemmaplan – se matchen här

Dahlén har under den senaste tiden tränat i en formation tillsammans med Albin Lundin och Sebastian Hartmann. Nu ser det ut som att trion även får möjligheten att visa upp sig i matchsituationer under fredagen. Laget kommer med stor sannolikhet se ut som man tränat under veckan och då har trion kamperat ihop.