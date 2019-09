Glädjebeskedet för Giffarna – backen tillbaka i full träning: "Fantastiskt kul"

David Myrestam har inte spelat sedan nattmatchen mot AFC och har inte varit i full träning med laget på flera månader.

Men de senaste veckorna har framstegen varit stora i hans rehabilitering efter skadan (inflammation i bäckenet) och under måndagen körde han äntligen ett helt pass på planen.

– Det var sjukt kul. Jag har längtat efter att få vara med och tävla om nånting och bara känna att man är med i gruppen på riktigt. När man är på sidan är man med, men ändå inte. Man är helt ensam varje dag när man cyklar och kör styrketräning. Så det här var fantastiskt kul, säger Myrestam.

Men det var ingen mjukstart.

– Det var en tuff träning så det var en ordentlig genomkörare. Nu får jag hoppas att jag inte känner av något i morgon. Det är klart att det var lite tunga ben och man känner att fotbollskonditionen inte riktigt är där, så det finns lite att jobba på. Men det kändes bra.

Kommer du kunna spela något mer den här säsongen?

– Det tror jag absolut. I alla fall att jag kommer vara aktuell. Sedan måste jag visa för Tony att jag ska få spela, men som det känns just nu så kommer jag kunna vara aktuell.

Och tränaren Tony Gustavsson var glad över att ha försvararen med i träning.

– Det var fantastiskt kul att se honom. Det är viktigt att vi hittar en balans nu när han kör igång, så man inte går all in så han får någon reaktion. Förhoppningsvis går allt bra, och om det ser bra ut på onsdag så kan han fortsätta gå in i träning.

– Vi får försöka hitta en egen individuell cykel för honom, så han inte följer lagets periodisering utan är med på det som är bra för honom. Man såg på honom att han tyckte det var roligt. Det var en energifylld och glad Myrestam i dag, säger Gustavsson.

En som däremot inte körde för fullt under måndagen var Pol Roigé som klev av med skadekänning under söndagsmatchen.

– Han har en svullnad på underbenet. Han vilade helt i dag och körde bara behandling och återhämtning. Jag har inte fått någon diagnos på det ännu, men han ska få behandling i morgon (onsdag) också när det är återhämtningsdag, så får vi se sedan.