Glitter och sötma mot svärta och död när Dea Lindqvist ställer ut: "Jag vill lyfta fram det folk knappt märker"

Vitt, blått och silver är vinterfärger; det som blir kvar när man plockar undan julens röda och gröna.

Dea Lindqvist planerade egentligen för en novemberutställning med frost och vinter som ledord. De passar inte sämre nu, särskilt inte tillsammans med djur, natur och återbruk som hon också gillar.

Ur den kombinationen föds till exempel djurskallarna som hon dekorerat med metalltråd och -spån, prismor, knappar och pärlor till skulpturer som både är eleganta och lite skrämmande; som blir smyckade men genom kopplingen till död ändå inte gulliga.

Materialet kommer från skogen och från loppisar - en del har hon hittat själv, annat har hon fått.

– Jag gillar att använda sånt som folk knappt lägger märke till. Skallarna skulle annars ha slängts, säger hon och visar även en glasskål vars sockel är en kota från ett skjutet djur.

– Skallarna måste man koka och rensa och det är en av anledningarna till att jag flyttade från Korsta till Liden. Och så har jag alltid velat ha hus, säger hon.

Det här är hennes första egna utställning. Första gången hon alls ställde ut var 2013 på Galleri 13 Art&litter med Mymoa Wängdahl. Då var temat självskadebeteende och Dea Lindqvist visade en återkommande tecknad flicka eller docka, som är både spöklik och rörande.

Denna "kompis" rör sig också i skärningspunkten mellan det svarta och det söta, även i denna utställning. Hennes hjärteknipande reflektioner vid en grav är ett barns tankar på döden: "I lost my peace when you found yours" eller "Are you done with your rest soon?"

Dea Lindqvist är årets första utställare på Galleri Granen och den som vill se utställningen får av coronaskäl boka tid hos Medborgarskolan i Sundsvall via hemsidan på mejl eller telefon.

Utställningen visas 16-21 januari.