Global Well Off avrundade på V75

Daniel Wäjersten och Global Well Off avrundade juldagens V75-omgång på Umåker genom en säker seger efter tidig ledning. Segertiden blev 1.13,8a/1 640 meter.

– Helt underbart, sade Daniel.

– Hon skall betäckas till våren så det bästa vore känsla att sätta punkt här, men vi får se hur det blir, funderade han vidare.

Mer Bergsåker blev det i ramloppen. Först genom Anders Svenssons Kallis Tooma som vann för Mika Forss. Avslutade dagen gjorde sedan årets champion på Umåker, Magnus Djuse, genom att sätta dit Jeanette Hedin-tränade You Only Live Twice efter en mästerlig styrning där han sparade på alla metrar som gick.

– Hon var inte lika fin som vanligt och kunde inte öppna, förklarade Magnus som fick börja från kön och sedan glida fram mellan hästar innan det blev fritt fram 300 kvar. Segertiden blev 1.16,3a/1 640 meter.

Mats Persson