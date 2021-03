Glödbrand i gårdshus i Ramvik: "Inte mycket kvar av byggnaden invändigt"

Larmet kom till till SOS vid 23.40. Enligt larmet är det kraftig rökutveckling från en fristående byggnad. Tidigare fanns uppgifter om att det skulle röra sig om en kulturmärkt byggnad, men de visade sig vara felaktiga.

– Det är en glödbrand som har startat invändigt i byggnadskonstruktionen. Den har gått genom fasaden och tagit sig utvändigt. Vi håller därför på med släckning både in- och utvändigt, säger Tomas Näsman, räddningsledare vid räddningstjänsten i Kramfors, strax efter 01-tiden.

Byggnaden är enligt räddningstjänsten mellan 80 och 90 kvadratmeter i storlek. Det är en fristående byggnad som står ungefär tio meter ifrån huvudbyggnaden.

– Vi hoppas att vi kan hålla begränsningen så att glöden inte sprider sig, säger Tomas Näsman.

Enligt räddningstjänsten rivs bland annat väggar i byggnaden för att komma åt glödbränderna.

En timme senare, vid 02.20-tiden, jagar räddningstjänsten fortfarande glödbränderna.

– Det ser tyvärr inte så bra ut för byggnaden. Vi hinner inte riktigt ikapp och byggnaden är starkt hotad. Kanske blir det så att vi får backa ifrån och låta den brinna, säger Tomas Näsman vid tidpunkten.

Drygt två timmar senare har läget på plats stabiliserat sig något, men enligt räddningstjänsten är faran för byggnaden inte över.

– Det ser lite bättre ut nu. Vi har borrat in i konstruktionen och skjuter in vatten, vilket har gett bra resultat. Så nu är förhoppningen att vi ska kunna kväva glödbränderna, säger Tomas Näsman strax efter fyratiden under den tidiga måndagsmorgonen, och fortsätter:

– Men faran är inte över ännu. Det är inte mycket kvar av byggnaden invändigt, men utvändigt är den fortfarande intakt.

Det har enligt räddningstjänsten brunnit på ganska bra invändigt.

– Fram mot sjutiden under måndagsmorgonen är vår förhoppning att vi ska kunna återvända till stationen och lämna över bevakningen till ägaren, säger Tomas Näsman.

Vid 7-tiden hade räddningstjänsten lämnat platsen och lämnat över bevakningsansvaret till ägarna fram till tisdagen.

– Vi har slang och dylikt kvar. Det är alltid osäkert när bränder har gått in i byggnadskonstruktionen, säger inre befäl Tomas Näsman.

Det här är andra gången det brinner på fastigheten på några års tid. Då var det huvudbyggnaden som brann.

– Det var då en fullt utvecklad brand. Den kunde vi släcka ner med rökdykning. Men huset blev så pass rökskadad att det fick byggas ett nytt. Nu är det nya ägare, säger Tomas Näsman.

Det är oklart varför det börjat brinna i byggnaden.