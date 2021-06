Golftalangens sanslösa start – eagle och hole in one direkt: "Det var helt galet"

Många golfspelare kan hoppas på en eagle och har en hole in one som högsta dröm. En albatross är för de flesta en omöjlighet.

Sundsvallstjejen Tilde Löfman lyckades med allt – på golfrundans första hål.

När hon lämnade tvåans green låg hon osannolika fem under par.

– Jag har inte riktigt fattat det än, säger hon.