Gottfrid Krantz succéresa fortsätter – gick vidare i Idol efter Elvistolkning

Under fredagens Idolavsnitt var temat laganda och deltagarna fick välja varandras låtar. Gussjösonen Gottfrid Krantz, som jobbar på Folkets hus i Söråker, tilldelades Elvis Presley och hade inga problem med att ta ton till "A little less conversation" inför en fullsatt publik.

– Det gäller att ha en vass tunga den här veckan, den går väldigt snabbt. Jag får jobba med svänget snarare än melodin, sa Gottfrid Krantz när Allehanda ringde upp honom inför fredagsfinalen.

Med säkra steg äntrade han scenen iklädd en härligt glittrande jeansjacka och visade sina bästa Elvis moves inför en applåderande publik. Efter showen haglade lovorden från juryn.

– Du är den mest tydliga artisten och du vet exakt vad du ska göra, det är din hemarena. Home run, man, säger Anders Bagge.

Även Nikki Amina var nöjd med "Gottes" sång.

– Man blir ju inte besviken när Gottfrid ska tolka Elvis.

Med applåder tackade Gottfrid för sig och tog plats bland de andra deltagarna för en välförtjänt andpaus. Efter den långa pausen kom domen – "Gotte" lyckades knipa den sista säkra stolen och resan mot finalveckan fortsätter för Gussjösonen även nästa fredag.