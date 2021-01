GRAFIK: 45 dödsfall i länet förra veckan – högsta siffran sedan pandemins start

Under vecka 1 analyserades 4 606 prover i länet, varav 684 av proverna visade ett positivt resultat.

Fortfarande är det Sundsvall som står för majoriteten av fallen. 297 personer i kommunen testade positivt för covid-19 förra veckan. Detta gör att Sundsvall haft 5 818 bekräftade fall sedan pandemins start.

I Timrå testades 42 personer positivt för corona under föregående vecka, vilket för att de har totalt 969 bekräftade fall.

Ånge har nu 421 bekräftade fall, vilket är en ökning med 31 stycken från veckan innan.

Under vecka 1 avled 45 personer med covid-19, varav 19 av dessa var Sundsvallsbor och tre stycken från Ånge. I Timrå har inga nya dödsfall rapporterats in under vecka 1.

Totalt har nu 105 personer i Sundsvall dött med covid-19.

Så här såg det aktuella läget ut med bekräftade fall covid-19 per kommun i länet under vecka 1, jämfört med veckan före:

Sundsvall: 5 818 fall (+297), 105 avlidna (+19).

Timrå: 969 fall (+42), 19 avlidna (oförändrat).

Ånge: 421 fall (+31), 15 avlidna (+3).

Härnösand: 959 fall (+25), 23 avlidna (+1).

Kramfors: 420 fall (+33), 30 avlidna (oförändrat).

Sollefteå: 658 fall (+66), 46 avlidna (+13).

Örnsköldsvik: 1721 fall (+167), 43 avlidna (+9).

Totalt har nu 111 409 prover för covid-19 i länet analyserats.

Källa: Region Västernorrland.